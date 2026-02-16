Final Fantasy VII Remake Part 3 ne fera pas de compromis graphique, même s’il est développé sur plusieurs plateformes

De la meilleure version à la plus faible

Lors d’une interview chez Automaton, Hamaguchi est revenu sur cette question concernant Final Fantasy VII Remake Part 3. Et il le répète : pas question de viser moins haut que prévu sur le volet technique malgré la sortie multiplateforme, tout simplement parce que l’équipe a une façon de travailler qui empêcherait cela :

« Les versions Nintendo Switch et Xbox [de Final Fantasy VII Remake] ont toutes deux été incroyablement bien accueillies et ont suscité un véritable engouement en ligne. Cet intérêt m’a également fait prendre conscience des nombreuses inquiétudes que suscite cette question. Cependant, notre décision de proposer la série FFVII Remake sur plusieurs plateformes n’aura aucune incidence négative sur la qualité du troisième opus. Notre structure de développement ne fonctionne tout simplement pas ainsi. … Je suppose que je vais devoir le répéter sans cesse (rires). »

Il explique ensuite pourquoi cela n’aura pas d’incidence, en précisant par exemple que grâce à la game-key card de la Switch 2, il n’y a pas besoin de penser au préalable aux limitations d’espace, tout en indiquant que la limite de RAM de chaque plateforme est examinée au cas par cas, sans impacter les performances sur les autres consoles. Concernant le framerate, il explique que le studio joue plutôt sur la densité des éléments à l’écran pour chaque plateforme (avec par exemple moins de PNJ en ville sur Switch 2).

Hamaguchi déclare également que la version PC est très importante puisqu’elle est la plus performante :

« La série FFVII Remake a rencontré un franc succès sur des plateformes comme Steam et l’Epic Games Store ; nous développons donc nos ressources en tenant compte du vaste marché PC. En effet, nos ressources 3D sont créées avec le plus haut niveau de qualité possible, en privilégiant le PC. Lors de la sortie de FFVII Rebirth, certains ont affirmé que la version PC était plus belle que la version PS5, et notre philosophie reste inchangée pour ce troisième opus. Notre principe fondamental est de ne pas concevoir les ressources pour répondre aux exigences minimales. Nous les créons d’abord pour les plateformes les plus exigeantes. Nous appliquons ensuite ce que nous appelons la « réduction », en ajustant et en optimisant les ressources pour chaque plateforme. Cela signifie que nous évitons d’impacter négativement les plateformes haut de gamme. »

En somme, Square Enix commence d’abord par créer la meilleure version possible (donc la version PC), avant de l’adapter aux consoles moins performantes, et non l’inverse. À la vue des portages des jeux de la saga, on pouvait déjà être rassurés, mais le réalisateur fait bien de mettre les points sur les i pour calmer toute inquiétude. Du moins en attendant de voir de nos propres yeux ce à quoi va ressembler Final Fantasy VII Remake Part 3.