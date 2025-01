Le MOBA initialement en développement chez Bungie (Destiny) est au cœur d’une nouvelle fuite avec des détails inédits

Pour se relancer après une année 2024 chaotique, Bungie doit faire en sorte que Marathon soit un succès. Et pour cela, il doit se focaliser sur ce dernier et laisser de côté d’autres projets. C’est dans cette optique que le MOBA répondant au nom de code Gummy Bears a été récupéré par Sony avec une équipe qui a basculé sous le contrôle du constructeur suite à la dernière vague de renvois chez Bungie. On apprend aujourd’hui de nouvelles informations sur ce projet via une fuite de la part de The Game Post et du très sérieux Forbes.