Sony va rebooter Horizon Hunters Gathering après les mauvais retours, sans l’orientation jeu service

Pas annulé, mais c’est sa dernière chance

Depuis son annonce, Horizon Hunters Gathering a eu droit à quelques essais publics qui n’ont pas franchement été couronnés de succès, ce qui n’était pas de bon augure pour le lancement du jeu.

Il aurait donc été décidé de rebooter le jeu selon Bloomberg, qui indique que le studio travaille sur cela depuis le mois de juin. Le but serait maintenant d’enlever toutes les parties qui font penser à du jeu service (donc, on imagine, beaucoup de microtransactions) pour transformer le titre en un jeu qui serait toujours orienté coopération, mais de manière un peu plus classique, avec un mode Histoire et une échelle réduite.

Pour autant, toujours selon Bloomberg, le jeu ne serait pas annulé. Mais ça ne serait qu’un sursis. L’équipe n’aurait que jusqu’à décembre pour « impressionner » les cadres de PlayStation, tandis qu’elle se voit dépouillée de certains talents qui sont déplacés sur d’autres projets, qui seront eux aussi réévalués en décembre.

Horizon 3 n’arrivera pas avant un moment

Selon Jason Schreier, une très grande partie de Guerrilla Games travaillait sur ce Horizon Hunters Gathering, laissant ainsi très peu de place au développement d’un troisième vrai épisode de la saga Horizon. Ce qui parait quelque peu aberrant d’un point de vue stratégique, quand on sait que la saga principale se vend très bien là où le marché des jeux service montre des signes d’essoufflement depuis des années.

Autrement dit, n’attendez pas un Horizon 3 avant un paquet d’années (sans doute pas sur cette génération), surtout si le développement de Horizon Hunters Gathering continue de s’allonger, même avec une équipe réduite.