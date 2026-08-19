Sony va rebooter Horizon Hunters Gathering après les mauvais retours, sans l’orientation jeu service

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Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Sony et le jeu service, c’est une histoire qui ne fonctionne décidément pas, même si le constructeur espérait que Horizon Hunters Gathering puisse inverser la tendance. À la place, Sony va plutôt faire machine arrière pour se débarrasser de l’aspect jeu service de ce spin-off, comme l’indique le journaliste Jason Schreier sur Bloomberg.

Horizon Hunters Gathering // Source : Guerrilla Games

Pas annulé, mais c’est sa dernière chance

Depuis son annonce, Horizon Hunters Gathering a eu droit à quelques essais publics qui n’ont pas franchement été couronnés de succès, ce qui n’était pas de bon augure pour le lancement du jeu.

Il aurait donc été décidé de rebooter le jeu selon Bloomberg, qui indique que le studio travaille sur cela depuis le mois de juin. Le but serait maintenant d’enlever toutes les parties qui font penser à du jeu service (donc, on imagine, beaucoup de microtransactions) pour transformer le titre en un jeu qui serait toujours orienté coopération, mais de manière un peu plus classique, avec un mode Histoire et une échelle réduite.

Pour autant, toujours selon Bloomberg, le jeu ne serait pas annulé. Mais ça ne serait qu’un sursis. L’équipe n’aurait que jusqu’à décembre pour « impressionner » les cadres de PlayStation, tandis qu’elle se voit dépouillée de certains talents qui sont déplacés sur d’autres projets, qui seront eux aussi réévalués en décembre.

Horizon 3 n’arrivera pas avant un moment

Horizon forbidden west 1

Horizon Forbidden West // Source : Guerrilla Games

Selon Jason Schreier, une très grande partie de Guerrilla Games travaillait sur ce Horizon Hunters Gathering, laissant ainsi très peu de place au développement d’un troisième vrai épisode de la saga Horizon. Ce qui parait quelque peu aberrant d’un point de vue stratégique, quand on sait que la saga principale se vend très bien là où le marché des jeux service montre des signes d’essoufflement depuis des années.

Autrement dit, n’attendez pas un Horizon 3 avant un paquet d’années (sans doute pas sur cette génération), surtout si le développement de Horizon Hunters Gathering continue de s’allonger, même avec une équipe réduite.

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Jaquette de Horizon Hunters Gathering
Horizon Hunters Gathering
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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