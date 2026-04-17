Fairgames : Le jeu service porté disparu de PlayStation pourrait aussi s’aventurer sur le terrain de l’extraction-shooter

Chasseur de modes

D’abord présenté comme un jeu de braquage qui venait là aussi surfer sur une tendance populaire au moment où le jeu a été présenté, Fairgames pourrait aussi s’aventurer sur le terrain de l’extraction-shooter. C’est du moins ce que révèleraient certains documents consultés par Insider Gaming, qui affirment qu’un mode de jeu spécial nommé « Cargo Heist » demande de s’échapper d’une map une fois le butin acquis, après avoir trouvé le mot de passe pour entrer dans le coffre-fort.

On imagine que les récents succès du genre, ARC Raiders en tête, ont donné des idées à Haven Studios. Mais reste maintenant à voir s’il n’est pas dangereux de simplement aller dans le sens du vent plutôt que d’avoir une vision plus unique. D’autant plus que sortir un extraction-shooter (même si ce n’est ici qu’un mode parmi d’autres) n’est pas forcément synonyme de succès, et même un Marathon ne peut reproduire les excellents chiffres du jeu d’Embark Studios.

Rajoutez à cela l’histoire compliquée du développement de Fairgames, et vous avez là un projet qui ne part pas avec les bases les plus saines.