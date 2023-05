F1 23 : Le jeu de course de Codemasters sortira le 16 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Braking Point 2, F1 World et nouvelle physique des F1 au menu

Comme annoncé il y a quelques jours, le mode scénarisé Braking Point (Point de Rupture en français) introduit dans F1 2021 est de retour. Sobrement intitulé « Braking Point 2 », il suivra encore une fois de près les carrières d’Aiden Jackson et de Devon Butler qui sont désormais coéquipiers au sein de la jeune écurie Konnersport Racing Team.

Ils devront faire face à de nouveaux défis, à commencer par celui imposé par Callie Mayer, sœur de Butler et étoile montante de la Formule 2 qui rêve d’obtenir son baquet en F1. En plus de ça, l’histoire nous réservera, à priori, « de nombreuses surprises » en fonction de certains choix effectués pendant l’aventure.

Entièrement retravaillé dans F1 22, le gameplay aura également droit à son lot d’améliorations dans le but d’offrir aux joueurs et aux joueuses « une conduite plus prévisible », ce qui passe notamment par une refonte de la physique des voitures leur donnant « une meilleure traction lors du freinage, de l’accélération et des virages ».

D’après les développeurs, « en intégrant les retours d’une véritable écurie de F1, un meilleur équilibre entre l’aérodynamisme et l’adhérence des pneus donne des sensations plus réalistes. Les améliorations apportées au couple et à l’inertie du moteur apportent un contrôle de l’accélérateur plus authentique et offrent un meilleur niveau de connexion avec la voiture. Parallèlement à ces améliorations, la technologie Precision Drive offrira aux joueurs utilisant une manette plus de contrôle et de confiance dans les moments cruciaux. »

Faisant partie des infos qui avaient fuité fin avril, F1 World sera aussi dans F1 23. Présenté comme un nouveau hub réunissant plusieurs modes de jeu dont Contre-la-montre, Grand Prix et le Multijoueur, il devrait proposer une expérience inédite au public :

« Le nouveau système de progression permet aux joueurs de monter en niveau en relevant des défis pour débloquer des améliorations de voiture, de nouvelles livrées, des combinaisons de course et des casques. Un nouveau système d’évaluation de la sécurité relie le mode en ligne et le mode hors ligne, ce qui encourage les pilotes à conduire leurs voitures de manière prudente. Ce système permet également de regrouper plus efficacement les pilotes partageant la même vision afin d’améliorer les courses en ligne. »

Autres promesses au programme de cet épisode, l’ajout des circuits de Las Vegas et du Qatar, la présence de trois tracés historiques au lancement (Paul Ricard, Shanghaï et Portimão), l’intégration des drapeaux rouges, la possibilité de participer à des courses de 35% de distance et un nouveau système d’encodage des couleurs. « Similaire à celui utilisé dans les films et à la télévision », il serait capable de nous offrir une expérience visuelle plus réaliste.

Pour rappel, F1 23 sera disponible le 16 juin sur PC et consoles. Comme les années précédentes, deux éditions différentes du titre sont prévues. La Standard comprend un Starter Pack F1 World et 5000 PitCoin.

Quant à la Champions, elle inclut un accès anticipé de trois jours au jeu, un boost d’XP, 18000 PitCoin, la mise à niveau gratuite entre les versions PS4/PS5 ou Xbox One/Xbox Series, du contenu dédié au GP de Las Vegas (si précommande effectuée d’ici le 31 mai), le pack Race Wear de Max Verstappen, le pack Point de Rupture 2 (icônes My Team Devon Butler, Aiden Jackson, Callie Mayer et Casper Akkerman + éléments cosmétiques), quatre nouvelles icônes légendaires My Team (Nigel Mansell, Jamie Chadwick, Pastor Maldonado et Kamui Kobayashi) et le pack Pare-chocs F1 World.