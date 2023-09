F1 23 : Détails de la mise à jour 1.14, défi Verstappen et la F2 2023 à venir prochainement

Patchnote 1.14 F1 23

Alors que le Grand Prix du Japon s’est soldé par une domination Max Verstappen et la belle surprise de voir les deux McLaren sur le podium, le jeu vidéo EA Sports F1 23 continue d’alimenter son contenu. Tout d’abord, avec l’arrivée de la mise à jour 1.14, déjà disponible au téléchargement dès maintenant sur les différentes plateformes, qui vient principalement corriger deux, trois petites choses, à savoir :

Correction du bug lié aux Performances Egales en multijoueur qui ne fonctionnaient pas malgré l’affichage actif

Correction d’un problème lié aux configurations des contrôleurs personnalisés qui n’étaient plus présentes

Diverses corrections et améliorations de la stabilité

Mise à jour à venir le 16 octobre

Mais ce sont surtout les contenus à venir qui sont importants. Après avoir mis à jour les notes de pilotes il y a quelques jours, Codemasters travaillent sur l’arrivée d’une mise à jour plus importante. Celle-ci accueillera la saison de F2 2023 avec l’intégralité du programme officiel. Une bonne nouvelle puisque cela complètera la saison 2022 déjà disponible (et qui avait été corrigée il y a quelques jours).

En plus de l’inclusion de la F2 2023, ce patch prévu pour le 16 octobre apportera une mise à jour des livrées sports et les champions de Formula 1 eSports, notamment avec Lucas Blakeley champion des séries 2022.

Eviter que Max soit champion du monde

D’ici là, F1 23 va accueillir d’autres choses. Dès aujourd’hui et jusqu’au 2 octobre, il sera possible de défier le champion en titre Max Verstappen à travers un contre-la-montre. L’objectif, battre le temps qu’il a réalisé sur le jeu sur le Grand Prix du moment, à savoir 1:28:177. Cela vous permettra de récupérer un casque spécial, en attendant d’autres défis de ce genre pour le Grand Prix des Etats Unis et ceux du Mexique et du Brésil.

Les événements Replay se mettent également à jour avec des défis en F1 World pour le Grand Prix de Qatar, celui des Etats-Unis et enfin celui du Mexique, pour revivre les courses avec la grille de départ authentique. Enfin, des événements scénarios seront proposés en compagnie de Nico Hülkenberg (HUUUULKENBERG comme dirait D. Ricciardo) et Sergio Perez (Aka le fossoyeur à la vue de ses derniers contacts), respectivement du 17 au 22 octobre pour le pilote Haas et du 23 au 30 octobre avec le pilote Red Bull.

F1 23 est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. On vous donne aussi quelques conseils pour choisir le bon volant pour jouer à la F1.