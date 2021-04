F1 2021

F1 2021 est le jeu de course sous licence du championnat du monde de Formule 1 développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Incluant les circuits, les écuries et les pilotes F1 et F2 de la saison 2021, cet épisode est le premier à sortir sur les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X|S. Parmi les autres nouveautés, on notera l'arrivée du mode histoire scénarisé Point de Rupture ainsi que la possibilité de lancer une Carrière à deux, en étant coéquipiers ou rivaux, et de vivre la saison officielle en prenant la compétition en cours de route grâce à la fonctionnalité Début Saison Réelle.