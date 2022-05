F1 22

EA Sports F1 22 est un jeu de course orienté simulation grand public développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Incluant l'ensemble du contenu sous licences des championnats du monde de Formule 1 et Formule 2 2022 et compatible pour la première fois avec les casques VR Oculus et HTC Vive, cet épisode intègre notamment un gameplay retravaillé afin de coller à la nouvelle réglementation de la discipline automobile, les courses F1 Sprint, une nouvelle IA adaptative, un hub personnalisable intitulé F1 Life, le nouveau circuit de Miami ainsi qu'une mise à jour des GP d'Australie, d'Espagne et d'Abu Dhabi.