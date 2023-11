F1 23 à un prix Cyber Monday

Ce week-end s’est tenu le Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière épreuve de l’année pour le championnat officiel de Formule 1. Une course remportée (encore) par Max Verstappen, qui a inscrit de nombreux records cette année. S’il faudra attendre 3 mois avant la reprise, rien ne vous empêche de poursuivre l’expérience à la maison avec F1 23, le dernier jeu de course en date sur la discipline.

En plus, bonne nouvelle : à l’occasion du Cyber Monday, dernier jour important de cette période Black Friday, F1 23 passe à seulement 39.90€ sur Amazon et Carrefour. A ce prix, vous pouvez ainsi récupérer une version physique au tarif le plus intéressant depuis son lancement. On imagine qu’il baissera encore l’année prochaine à l’approche de F1 24 mais d’ici là, c’est sans doute le seul moment où on l’aura à ce prix avant noël. Pour plus d’informations sur le jeu, on vous invite à lire notre test de F1 23.