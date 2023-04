F1 23 : Nouveautés R&D, F1 World, mode scénarisé… des infos fuitent sur le jeu de course de Codemasters

Une présentation officielle imminente ?

D’après les sources d’Insider Gaming, outre le retour d’un mode scénarisé à la Braking Point et la présence des circuits de Las Vegas et du Qatar dès le lancement, les principaux ajouts de F1 23 concerneraient la branche R&D accessible en Carrière.

« Pendant que vous jouez, il y aura des stratèges et des sponsors que vous sous-traiterez afin d’en faire profiter votre équipe. En courant et relevant des défis, vous gagnerez de l’argent, des « Tech Points » et du savoir-faire. S’il vous arrive d’obtenir des pièces que vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez les récupérer contre de l’argent ou du savoir-faire supplémentaire. »

Autres nouveautés qui seraient au programme de cet opus, toute la dimension en ligne devrait être rassemblée dans un hub intitulé « F1 World » et la mécanique de licence aurait été revue dans le but d’être plus « dynamique » et faire en sorte qu’elle s’ajuste « à mesure que vous deviendrez plus à l’aise avec le jeu ».

Aucun éditeur de livrées ne sera à priori de la partie mais celles incluses en jeu seront « plus professionnelles et réalistes ». L’interface utilisateur aurait été retravaillée pour coller davantage à l’habillage officielle de la F1 TV. Quant à l’ERS, le système aurait été modifié sans plus de précisions ni de certitudes.

Notez également que les supercars feront visiblement leur retour sans le moindre ajout par rapport à l’an dernier (pas de voitures rétro en perspective donc) et que les tracés de Portimão (Portugal) et de Shangaï (Chine) seraient toujours présent dans les fichiers du titre même si rien n’indique pour le moment si on pourra rouler dessus day one ou par l’intermédiaire de futures mises à jour.

A défaut d’avoir une idée de sa date de sortie, Insider Gaming affirme que deux bêtas fermées de F1 23 seront organisées du 28 avril au 1er mai et du 19 au 22 mai. Rappelons encore une fois que toutes les informations relayées par le média indépendant n’ont rien d’officielles. Il convient donc de les prendre avec d’énormes pincettes jusqu’à ce que Codemasters et EA s’expriment au sujet de ce que proposera et contiendra, ou pas, leur production. A suivre.