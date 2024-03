PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de mars 2024

L’année 2024 avait très bien commencé pour le PlayStation Plus avec le très bon A Plague Tale Requiem. Puis février avait permis de récupérer un jeu day one avec Foamstars, aux côtés d’un Souls Like et d’un jeu d’action et de skate. En mars, on se retrouve aussi avec de la diversité, avec de la Formule 1, un excellent jeu français et d’autres choses encore. Voici une présentation des jeux PS Plus de mars 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2024 ?

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en mars pour le palier Essential :

Quand seront disponibles les jeux PS Plus de mars 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 5 mars 2024 dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

F1 23

F1 23 est un jeu de course de Formule 1 développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Il s’agit du jeu vidéo officiel de la saison 2023 et reprend les circuits et pilotes du championnat du monde de Formule 1 et de Formule 2 et sera compatible en réalité virtuelle sur les casques PC. Les circuits de Losail (Qatar) et Las Vegas font partie des nouveautés, tandis que les circuits historiques de Shanghai (Chine), Portimão (Portugal) et Paul Ricard (Castellet, France) seront jouables au lancement. Le drapeau rouge, la distance de course à 35%, un mode F1 World et une nouvelle colorimétrie font partie des autres ajouts. Lire le test de F1 23.

Sifu

Sifu est un jeu d’action dans lequel on incarne un jeu combattant et pratiquant de kung-fu qui cherche à se venger de ceux qui ont tué sa famille. Chaque mort fera vieillir un peu plus le personnage, et c’est au fil du temps qu’il apprendra de nouvelles technique pour maitriser son art. Le titre se concentre sur des affrontements brutaux au corps à corps, avec la possibilité d’utiliser l’environnement comme arme pour se défendre. Lire le test de Sifu.

Hello Neighbor 2

M. Peterson et ses sombres secrets reviennent dans ce second opus. Toujours dans la ville de Raven Brooks, un journaliste s’installe en face de ce voisin aux allures suspicieuses. Se pourrait-il que ce dernier soit la cause des multiples disparitions de la ville ? Hello Neighbor 2 présente un antagoniste à l’IA améliorée mais inclus également d’autres résidents de la ville qui ont aussi leur propre histoire et pourront également interagir avec le joueur. Saurez-vous vous introduire dans la maison de votre voisin et en ressortir indemne ? Lire le test de Hello Neighbor 2.

Destiny 2 : La Reine Sorcière

Plongez dans le monde du trône de Savathûn et découvrez comment elle est parvenue à voler la Lumière avec sa couvée lumineuse. Apprenez les secrets requis pour fabriquer de nouvelles armes, dont un nouveau type : le glaive, et faites face à la vérité dans un royaume de mensonges. Pays des merveilles tourmenté, corrompu et splendide, le monde du trône de Savathûn est le théâtre d’un équilibre de puissance fragile. De son palais jusqu’au marais, tout ce que cache Savathûn se trouve ici.