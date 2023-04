F1 23 donne (encore) rendez-vous et nous confirme le retour de Devon Butler

Un teaser qui nous laisse sur notre F1

Nous sommes définitivement dans une semaine de reprise pour la Formule 1 : entre le Grand Prix de d’Azerbaïdjan qui aura lieu ce week-end et qui vient de terminer ses qualifications pour la course prinicpale, l’officialisation de F1 Manager 2023 et la première vidéo de F1 23, les amoureux du sport automobile sont sans doute aux anges. Enfin, presque, puisque que Codemasters nous avait donné rendez-vous ce vendredi pour des détails sur son prochain jeu de course, et finalement, ce n’était qu’un enchaînement de teasing pour refaire du teasing.

On s’attendait peut-être à mieux lorsque le studio nous avait donné rendez-vous ce vendredi 28 avril pour une première présentation de F1 23. Il faut dire qu’en mars, l’équipe britannique avait commencé à teaser son nouveau jeu de course, avant de remettre le couvert hier. Finalement, cette première vidéo n’est qu’un avant-goût pour nous teaser encore une fois et fixer une nouvelle date.

Ne soyons pas (trop) mauvaise langue : cette première vidéo nous confirme tout de même officiellement une chose qui était très attendue : Devon Butler est de retour. Le pilote emblématique du mode scénarisé de F1 2021 sera bien présent dans F1 23, à travers une carrière que l’on imagine reprendre le principe de Braking Point. Son équipe, la Konnersport Butler Global Racing Team, est également montrée en images, avec une livrée teintée de jaune. Avec toute cette mise en scène, on peut espérer un mode plus complet et plus ambitieux.

C’est tout ce dont il faut retenir dans cette vidéo de huit minutes, si ce n’est qu’on nous donne de nouveau rendez-vous le 1er mai pour un nouveau reveal, qui, on l’espère, sera une présentation plus complète. En attendant, on sait que F1 23 sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series, probablement pour l’habituelle période estivale.