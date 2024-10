Guerrilla Games explique pourquoi il n’a plus envie de travailler sur Killzone et préfère rester sur Horizon

Un peu de couleurs après un monde trop gris

C’est du moins ce que déclare le directeur artistique Roy Postma dans une interview pour le Washington Post (reprise par VGC). Dans cette dernière, il raconte que si Guerilla a voulu produire Horizon après avoir sorti Killzone: Shadow Fall, c’était avant tout parce qu’il ne souhaitait plus travailler sur la licence Killzone. Le studio en avait vu le bout, et avait envie de se diriger vers des univers un peu plus colorés, ce qui n’était pas juste l’opinion du directeur artistique mais bien celle de l’ensemble du studio :

« Nous en avions fini avec ça [Killzone] en tant qu’équipe. En tant que studio, nous devions nous renouveler. C’était, par choix, l’opposé de Killzone […] Je pense que les thèmes que cette histoire et les personnages [de la série Horizon] représentent sont pertinents pour tous les âges et toutes les personnes, comme le fait d’avoir une famille d’amis retrouvée et de trouver sa place dans le monde. »

Le studio voulait viser une audience plus large qui lui permettait ainsi d’avoir un univers qu’il pouvait décliner plus facilement, à l’opposé d’un Killzone qui s’adresse à un public type. Avec le succès que connait Horizon, difficile d’imaginer que l’équipe revienne en arrière maintenant, même s’il reste encore envisageable le fait de voir Killzone être repris par un autre studio (qui sait).