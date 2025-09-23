Où trouver toutes les Arches primordiales ? – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Les Arches primordiales deviennent accessibles une fois que vous avez réuni les trois fragments de clé de l’Arche d’une même région principale. A l’intérieur vous attend une mission secondaire consistant à affronter plusieurs vagues d’ennemis suivies du Gardien primordial de l’Arche en guise de boss final. Notez d’ailleurs qu’il existe en tout 3 Arches primordiales, une par région principale (à l’exception de Dominion), tout en sachant que vous obtiendrez le succès/trophée « Plus rien à protéger » si vous terrassez tous les Gardiens. Dans cette partie de notre guide complet de Borderlands 4, nous vous indiquons l’emplacement précis de chaque Arche primordiale, ainsi qu’un petit récapitulatif.
Arche d’Inceptus (Versant)
Emplacement : Sur une falaise vers la frontière ouest du Plateau Divisé, juste au sud de Talons
- Les 3 Fragments de clé de l’Arche à récupérer au préalable :
– Côte Efflanquée (Rivage Tranquille)
– Brame (au nord-est du QG des Marginaux)
– Collet d’Héliosséide (Réserve de Rosemary)
- Mission secondaire associée : Arche primordiale : Versant
- Boss : Inceptus, le Gardien primordial
- Récompense : Amélioration de planeur « Recharge accélérée » + 2 coffres rouges + Récompense de mission
Date de sortie : 12/09/2025