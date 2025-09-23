Arche d’Inceptus (Versant)

Emplacement : Sur une falaise vers la frontière ouest du Plateau Divisé, juste au sud de Talons

Les 3 Fragments de clé de l’Arche à récupérer au préalable :

– Côte Efflanquée (Rivage Tranquille)

– Brame (au nord-est du QG des Marginaux)

– Collet d’Héliosséide (Réserve de Rosemary)

Mission secondaire associée : Arche primordiale : Versant

: Arche primordiale : Versant Boss : Inceptus, le Gardien primordial

: Inceptus, le Gardien primordial Récompense : Amélioration de planeur « Recharge accélérée » + 2 coffres rouges + Récompense de mission

En cours de rédaction

