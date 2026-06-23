Le studio derrière le prochain MUDANG: Two Hearts a fait banqueroute, le jeu a peu de chance de sortir

Le projet semble annulé

On savait qu’EVR Studio rencontrait des difficultés financières ces derniers mois, mais l’espoir d’une issue heureuse était tout de même présent, et ce malgré un site officiel qui avait déjà fermé ses portes. Aujourd’hui, on apprend via Reddit que la Seoul Bankruptcy Court a statué sur l’avenir de l’entreprise, en indiquant que le studio n’existe désormais plus. Ce qui veut donc sans doute dire que MUDANG: Two Hearts ne verra jamais le jour, sauf si le projet est sauvé par un investisseur prêt à sauver le jeu. On y croit peu,

Ce jeu devait nous placer aux commandes de deux personnages très opposés, puisqu’il s’agissait d’un membre des forces spéciales nord-coréennes surentraîné et d’une idole de K-pop bien moins à l’aise avec toute cette violence. Deux gameplay auraient été proposés, l’un axé sur l’action, l’autre sur l’infiltration, dans un récit alternant entre les points de vue. Le tout avait l’air particulièrement bien mis en scène, et on se demande maintenant si le studio n’avait pas visé trop haut jusqu’à se retrouver en manque de budget.