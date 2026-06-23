Dragon Ball Xenoverse 3 : nous avons vu du gameplay, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette suite très attendue

De Dragon Ball Zéro à héros

Déjà présenté comme la suite longtemps attendue de Xenoverse 2, Dragon Ball Xenoverse 3 se déroulera dans un futur inédit de l’univers Dragon Ball. Ce monde, baptisé Age 1000, doit servir de nouveau point de départ à la franchise. On délaisse ainsi les voyages dans le temps pour une aventure plus personnelle, une histoire inédite et de nouveaux personnages conçus par Akira Toriyama bien avant son décès.

Ici, Bandai Namco insiste sur un mot-clé : la connexion. Le producteur historique de la série, Masayuki Hirano, aurait fait de cette idée l’un des piliers de Xenoverse 3. Il s’agit de relier le joueur aux nouveaux personnages d’Age 1000, mais aussi aux figures classiques de Dragon Ball. Le jeu veut ainsi permettre de suivre les traces de combattants comme Goku ou Vegeta, tout en traçant sa propre voie.

Côté scénario, Bandai Namco reste encore discret. La présentation indique néanmoins que l’aventure se déroule dans un monde autrefois protégé par Goku et ses alliés. Désormais, c’est à nous d’en assurer la défense en tant que héros. Tout porte à croire que nous évoluerons dans un rôle proche de celui d’un super-héros à la manière de Great Saiyaman, ce qui pourrait expliquer l’importance apparente de Gamma 1 dans cette nouvelle histoire. L’un des enjeux sera aussi de comprendre ce que représentent certains visages connus et inconnus dans ce futur lointain.

Parmi les personnages présentés, Brett est décrit comme l’un des nouveaux protagonistes majeurs de l’aventure. Il appartient à la GS Squad, une unité chargée d’assurer la protection de West City. La présence de Bulma a également été confirmée, les développeurs précisant qu’il s’agit bien de la Bulma que les fans connaissent depuis les débuts de la série. Enfin, il était possible d’apercevoir brièvement Future Trunks ainsi qu’une version de Vegeta issue de l’arc Saiyan. Leur rôle exact dans l’intrigue demeure toutefois un mystère pour le moment.

Du farm en vue, et pas que de l’aura

Comme dans les précédents épisodes, il sera possible de créer son propre personnage en choisissant parmi les différentes races de l’univers Dragon Ball. Lors de cette présentation, nous n’avons toutefois eu qu’un aperçu des avatars humains et Saiyans. La démo révèle également l’existence d’une chambre personnelle qui servira de quartier général. Cet espace permettra notamment de modifier l’apparence de son personnage à tout moment.

La présentation a aussi offert un premier aperçu de West City qui fera office de hub principal de l’aventure. Dans Age 1000, la ville est devenue une immense métropole futuriste et technologique. C’est d’ailleurs sur cet aspect que l’on remarque le plus clairement les progrès réalisés par rapport à Dragon Ball Xenoverse 2. Les environnements paraissent plus détaillés et profitent d’une meilleure profondeur de champ, même si l’ensemble reste encore relativement sobre sur le plan technique par rapport aux standards actuels. En revanche, les modèles de personnage semblent avoir bénéficié d’un soin tout particulier.

C’est depuis ce hub que l’on pourra accepter leurs différentes missions. La dimension RPG sera toujours bien présente, comme en témoigne l’apparition de recommandations de niveau de puissance pour chaque quête (et d’un niveau associé dans l’interface). Côté gameplay, les missions consisteront à remplir différents objectifs au sein d’une escouade composée de notre avatar et de trois compagnons sélectionnés librement. Selon le type de mission, il sera également possible de personnaliser leur style de combat afin d’adapter la composition de l’équipe aux défis proposés.

Les fondamentaux de la série sont évidemment de retour, avec des attaques légères et lourdes, des déplacements rapides, des Super Attaques ainsi que des techniques ultimes capables de balayer plusieurs ennemis simultanément. Nous avons notamment eu droit à une démonstration d’un Super Kamehameha qui a fait un véritable carton. La gestion du Ki reste également centrale puisqu’elle permet de réduire les temps de recharge de certaines techniques. On retrouve donc un système de combat en temps réel relativement familier pour les habitués de la licence.

Parmi les principales nouveautés figure toutefois le système de Soul Assist. Cette mécanique permet, le temps d’une attaque, de faire équipe avec un personnage emblématique de l’univers Dragon Ball. L’exemple présenté mettait en scène une combinaison dévastatrice associant notre personnage à Vegeta pour exécuter un double Canon Garlic.

J’ai besoin d’un Break

En dehors des ennemis mineurs, certains adversaires se montreront nettement plus coriaces. C’est là qu’intervient la mécanique de Break, qui permet d’augmenter les dégâts infligés tout en ouvrant la voie à des attaques de suivi particulièrement dévastatrices. La démonstration s’est conclue par un affrontement contre le boss de la mission : Broly dans sa version issue de Dragon Ball Super: Broly. Si Bandai Namco met autant en avant le concept de « connexion », c’est également parce qu’il est au cœur de la principale nouveauté du système de combat de Dragon Ball Xenoverse 3 : le Soul Change.

Cette mécanique permet d’incarner temporairement un personnage emblématique de l’univers Dragon Ball. En plus d’offrir un important bonus de puissance, elle donne naturellement accès aux techniques signatures du combattant sélectionné. Pour cette démonstration, c’est Future Trunks qui a servi d’exemple. D’après l’interface, il ne semblait pas possible de le transformer en Super Saiyan. On peut donc supposer que chaque personnage et chaque transformation seront probablement traités comme des « âmes » distinctes.

La mécanique possède également une dimension stratégique intéressante puisqu’elle permet de restaurer intégralement ses points de vie au moment de son activation. Les combats de boss semblent eux aussi intégrer davantage d’éléments tactiques. Lors de cette présentation, il fallait par exemple éviter certaines attaques de Broly en utilisant des structures de glace comme couverture.

Le Soul Change pourrait enfin avoir une autre utilité importante : gérer les transformations de notre propre avatar. Nous avons ainsi eu un bref aperçu d’un Saiyan capable d’accéder au stade de Super Saiyan avant d’évoluer vers le Super Saiyan 3. Selon l’interface visible dans la démo, cette transformation occupait d’ailleurs le même emplacement que celui dédié au Soul Change. Tout porte donc à croire que chaque race possèdera une version dérivée de ce système, afin d’équilibrer les écarts de puissances entre les archétypes.

Un Dragon Ball Xenoverse 3 prometteur ?

Avec ce premier aperçu, il reste difficile de se forger un avis véritablement tranché. L’ensemble repose sur une formule assez classique, mais nous apprécions particulièrement cette nouvelle dimension narrative qui s’éloigne des voyages dans le temps afin de nous permettre de vivre notre propre aventure inédite dans cet univers.

Le gameplay paraît solide, sans forcément révolutionner la formule. En revanche, les mécaniques de Soul Assist et de Soul Change constituent pour l’instant les éléments les plus prometteurs de cette suite. Elles apportent une dimension stratégique supplémentaire tout en renforçant le fantasme de pouvoir combattre aux côtés des figures emblématiques de la franchise, voire de les incarner temporairement.

Nous sommes également curieux de découvrir la place qu’occupera la coopération. Pour le moment, les escouades semblent uniquement composées de personnages originaux ou de compagnons générés par le jeu. Notre hypothèse est que l’on pourra recruter des avatars créés par d’autres joueurs, mais contrôlés par l’IA dans notre partie. On en revient à cette idée de « connexion ».

On attend donc d’en savoir plus très prochainement. Dragon Ball Xenoverse 3 sortira en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.