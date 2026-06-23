Aux dernières nouvelles, Marvel’s Blade va très bien, du moins selon Todd Howard

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Lorsque l’on a appris que Xbox se préparait à licencier au sein de ses équipes, jusqu’à réfléchir à fermer certains studios, il nous était impossible de ne pas nous sentir inquiets à propos de l’avenir d’Arkane Lyon, surtout en nous rappelant ce qui est arrivé à la branche d’Austin. Alors certes, le studio français travaille sur un jeu Blade, et n’a pas à essuyer les pertes causées par un Redfall, mais on a vu Xbox fermer des studios même lorsque ceux-ci se portaient bien (on se rappelle de Tango Gameworks). Et alors que le sort d’Arkane Lyon faisait l’objet de toutes sortes de rumeurs, une petite déclaration de Todd Howard redonne de l’espoir.

Marvel's Blade
Marvel's Blade

Le mois dernier, tout allait bien

On ne savait pas réellement si Arkane Lyon – qui travaille sur Marvel’s Blade – est un studio à risque dans la prochaine vague de licenciements chez Xbox, mais une rumeur évoquait le fait que cette équipe pouvait être visée. Un bruit de couloir qui ne repose heureusement sur rien de très sérieux pour le moment, mais comme l’incertitude règne autour de tous les Xbox Game Studios, on attendait tout de même des nouvelles rassurantes.

C’est chez Entertainment Weekly qu’il faut aller chercher ces dernières. Lors d’une grande interview avec plusieurs cadres de Xbox, le site a demandé si Marvel’s Blade se portait toujours bien. C’est Todd Howard lui-même qui a donné la réponse. Le grand manitou de Bethesda a assuré qu’Arkane Lyon continuait d’avancer sur le projet, et que tout se passait bien :

« Je ne suis pas autorisé à dire quand nous en verrons davantage, mais j’ai vu des choses pas plus tard qu’hier et l’équipe d’Arkane fait un travail vraiment, vraiment excellent. »

Seul hic dans tout cela, ces propos datent du 21 mai dernier. Une époque où Xbox n’avait pas encore annoncé un « reset ». En un mois, beaucoup de choses changent, mais on croise les doigts pour que cette information soit toujours viable aujourd’hui.

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Jaquette de Marvel's Blade
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Date de sortie : N/C

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