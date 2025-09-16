Tous les Collectors des Basses Terres – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, alors voici justement l’emplacement de ceux qu’il est possible de dénicher en fouillant les moindres recoins des Basses-Terres.
Où trouver tous les Collectors des Basses Terres ?
En cours de rédaction
- Guide du petit Archeur 1/1
- Enregistrement ECHO 1/5
- Enregistrement ECHO 2/5
- Enregistrement ECHO 3/5
- Enregistrement ECHO 4/5
- Enregistrement ECHO 5/5
- Vieille puce Delta 1/1
- Capsule égarée 1/1
- Haut-parleur de propagande 1/1
- Evocarium 1/2
- Evocarium 2/2
- Sanctuaire des Augures 1/3
- Sanctuaire des Augures 2/3
- Sanctuaire des Augures 3/3
- Fragment de clé de l’Arche 1/1
- Symbole de l’Arche 1/1
Attention, ce Collector peut être loupé ! Il faut impérativement le récupérer à la fin de la mission principale « Sujet Ténébreux ».
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025