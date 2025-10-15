Tuer tous les adversaires

Affrontez et éliminez toutes les vagues d’ennemis au fil des 3 arènes que vous allez traverser. Entre chaque combat, prenez également le temps de fouiller les environs pour faire le plein de munitions et récupérer le butin. Notez d’ailleurs qu’un point de contrôle sera activé entre chaque arène, ce qui signifie que vous n’aurez pas à tout recommencer depuis le début en cas d’échec.

Boss : Origo, le Gardien Primordial

Origo possède un double bouclier, d’où l’utilité de miser sur une arme électrique pour maximiser vos dégâts, tout en visant son point faible qui n’est autre que la crête au-dessus de sa tête. Sinon, il inflige aussi bien des dégâts de glace comme des dégâts de feu, passant d’un élément à l’autre au fil du combat. Gardez donc vos distances et anticipez en restant constamment en mouvement, d’autant plus que vous pouvez activer des courants d’air ascendants avec votre grappin dans toute l’arène pour prendre un peu de hauteur.

Cela devrait vous permettre d’éviter la majorité de ses attaques, que ce soit son assaut chargé, ses attaques de zone ou encore ses divers projectiles.

Après le combat, entrez dans la faille violette à l’aide de votre grappin et récupérez l’amélioration du planeur « Coût -50% » avant de récupérer le contenu des deux coffres rouges. Il ne vous reste plus qu’à sortir de la faille pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil à pompe rare ou très rare

