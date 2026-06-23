Le studio derrière Lies of P va distribuer un nouveau CRPG retro, Wind Up Deadman

Une histoire à couteaux tirés

Non, Wind Up Deadman n’est pas relié à Romeo is a Dead Man (même si la ressemblance du cyborg est troublante), mais un CRPG développé par le studio SaneNuts, qui s’est fait remarquer en Corée du Sud suite à la sortie d’un jeu mobile multirécompensé, Metro Blossom: Choice and Dice. Ici, on incarnera un personnage solitaire suite à une catastrophe, qui se sert d’un robot et de cassettes pour enregistrer et retrouver sa mémoire.

Le jeu proposera beaucoup d’embranchements narratifs qui seront liés à cette gestion originale de la mémoire de notre héros, nommé Zephyr. On ne voit malheureusement pas vraiment de gameplay dans cette première bande-annonce, mais sachez que le jeu aura une direction artistique en pixel-art, comme vous pouvez le voir sur les premières images présentées ci-dessous.

Un représentant de Neowiz déclare :

« Wind Up Deadman associe une narration à embranchements à un système de développement de personnage encore jamais vu, une combinaison qui s’inscrit parfaitement dans notre philosophie axée sur les jeux orientés sur leur narration et fait de ce titre un parfait ajout à notre catalogue d’édition. »

Pas encore de date de sortie pour ce jeu, prévu sur Steam.