Sonic fêtera ses 35 ans aujourd’hui lors d’une présentation spéciale, sans doute sans grande annonce

Un shadowdrop est tout de même attendu

C’est donc au cours d’un livestream anniversaire qui aura lieu ce 23 juin à 18h30 (sur YouTube) que SEGA donnera quelques nouvelles de la licence Sonic. Et on préfère mettre les points sur les i d’entrée de jeu pour ne pas créer de faux espoir : ne vous attendez sans doute pas à des annonces de jeux Sonic fracassantes. SEGA a voulu tempérer les attentes directement après l’annonce du livestream, histoire que les fans ne s’emballent pas trop :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients d’avoir des nouvelles du futur de Sonic. Nous ne couvrirons pas tout dans ce livestream, mais nous sommes ravis de passer du temps avec vous le 23 ! »

Donc, de quoi ce livestream va-t-il parler dans ce cas ? Eh bien de tout un tas de choses liées aux produits dérivés Sonic, aux événements liés à la mascotte, comme des célébrations autour de musiques iconiques. On sera plutôt sur un hommage à la série qu’à une vraie présentation de son futur.

Pour autant, on s’attend tout de même à une annonce : celle de la version définitive de Sonic Frontiers, qui doit notamment sortir sur Switch 2. C’est l’insider billbil-kun qui a révélé cela il y a quelques semaines, en indiquant la date du 23 juin, soit aujourd’hui. Cette version pourrait donc sortir dans quelques heures, en guise de cadeau d’anniversaire.