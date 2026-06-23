Sonic fêtera ses 35 ans aujourd’hui lors d’une présentation spéciale, sans doute sans grande annonce

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

On pensait que la licence Sonic serait mise en avant lors de l’une des conférences estivales étant donné que le hérisson bleu fête en ce moment son trente-cinquième anniversaire. Malheureusement, Sonic nous a fait faux bond. C’était pour mieux avoir son créneau réservé rien que pour lui, avec un livestream spécial consacré aux festivités de cet anniversaire.

Sonic Frontiers

Un shadowdrop est tout de même attendu

C’est donc au cours d’un livestream anniversaire qui aura lieu ce 23 juin à 18h30 (sur YouTube) que SEGA donnera quelques nouvelles de la licence Sonic. Et on préfère mettre les points sur les i d’entrée de jeu pour ne pas créer de faux espoir : ne vous attendez sans doute pas à des annonces de jeux Sonic fracassantes. SEGA a voulu tempérer les attentes directement après l’annonce du livestream, histoire que les fans ne s’emballent pas trop :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous sont impatients d’avoir des nouvelles du futur de Sonic. Nous ne couvrirons pas tout dans ce livestream, mais nous sommes ravis de passer du temps avec vous le 23 ! »

Donc, de quoi ce livestream va-t-il parler dans ce cas ? Eh bien de tout un tas de choses liées aux produits dérivés Sonic, aux événements liés à la mascotte, comme des célébrations autour de musiques iconiques. On sera plutôt sur un hommage à la série qu’à une vraie présentation de son futur.

Pour autant, on s’attend tout de même à une annonce : celle de la version définitive de Sonic Frontiers, qui doit notamment sortir sur Switch 2. C’est l’insider billbil-kun qui a révélé cela il y a quelques semaines, en indiquant la date du 23 juin, soit aujourd’hui. Cette version pourrait donc sortir dans quelques heures, en guise de cadeau d’anniversaire.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Sonic Frontiers
Sonic Frontiers
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one

Date de sortie : 08/11/2022

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin

Sonic Frontiers Definitive Edition aurait fuité : un retour du jeu en 2026 ?

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Sonic Frontiers

Un mystérieux film spin-off de Sonic est annoncé pour 2028

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Un mystérieux film spin-off de Sonic est annoncé pour 2028

Les films Sonic visent une formule inspirée des Avengers selon le producteur de la franchise

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Les films Sonic visent une formule inspirée des Avengers selon le producteur de la franchise
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Capcom nous parlera d’Onimusha et Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen lors de son Capcom Spotlight du 25 juin
pc ps5 xbox series
Capcom nous parlera d’Onimusha et Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen lors de son Capcom Spotlight du 25 juin
Aux dernières nouvelles, Marvel’s Blade va très bien, du moins selon Todd Howard
pc xbox series
Marvel's Blade
« Nous croyons qu’il est important de revenir aux sources » : Vertex Zero nous en dit plus sur Silent Planet: Elegy of a Dying World, un pur metroidvania élevé au grain
pc ps5 xbox series
« Nous croyons qu’il est important de revenir aux sources » : Vertex Zero nous en dit plus sur Silent Planet: Elegy of a Dying World, un pur metroidvania élevé au grain
« C’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant » : Hideo Kojima tease fort sur OD, son prochain jeu d’horreur
pc xbox series
« C’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant » : Hideo Kojima tease fort sur OD, son prochain jeu d’horreur
Amazon : Le Prime Day revient du 23 au 26 juin, comment se préparer pour ne manquer aucun bon plan
Amazon : Le Prime Day revient du 23 au 26 juin, comment se préparer pour ne manquer aucun bon plan
Voici le prix (élevé) de la Steam Machine et les différentes éditions proposées par Valve
Voici le prix (élevé) de la Steam Machine et les différentes éditions proposées par Valve
« Se sentir dans la peau d’un streamer complètement dépendant de ses viewers » : Oneiric Tales nous parle de son god game Feed the Giants, reflet d’une actualité dérangeante
pc
« Se sentir dans la peau d’un streamer complètement dépendant de ses viewers » : Oneiric Tales nous parle de son god game Feed the Giants, reflet d’une actualité dérangeante
Un film Sea of Thieves vient d’être annoncé avec Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) à la production
pc ps5 xbox series xbox one
Sea of Thieves
God of War: Laufey était prévu depuis bien longtemps chez Santa Monica Studios selon l’actrice Deborah Ann Woll
ps5
God of War: Laufey était prévu depuis bien longtemps chez Santa Monica Studios selon l’actrice Deborah Ann Woll
La série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu dévoile un premier visuel
La série Contes Pokémon: Les Mésaventures de Palarticho et Pichu dévoile un premier visuel
L’un des plus grands spécialistes de l’Unreal Engine, Sjoerd De Jong, quitte Epic Games
L’un des plus grands spécialistes de l’Unreal Engine, Sjoerd De Jong, quitte Epic Games
Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie
Pour Tetsuya Nomura, parmi tous ses jeux, Kingdom Hearts est l’oeuvre de sa vie
GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel
ps5 xbox series
GTA 6 : Des enseignes parlent d’un prix à 90 €, mais ce n’est là qu’un tarif temporaire et non officiel
CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
CD Projekt Red a l’impression que le public ne lui a toujours pas pardonné le lancement de Cyberpunk 2077
Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours
pc ios android
Honkai Nexus Anima : Le Pokémon de HoYoverse (Genshin Impact) entrera en phase de test dans quelques jours
Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours
pc
Le jeu de cache-cache Meccha Chameleon devient un vrai phénomène avec des millions de jeux vendus en quelques jours
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 22 juin (Star Fox, Deer & Boy, Deltarune…)
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Débrief : GTA 6 préco, fermetures chez Xbox et Call of Duty Black Ops 1 & 2 PS5
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
pc android
Guild Wars étend son univers avec Mistbound, un deckbuilder tactique en free-to-play à venir sur PC et mobile
Claude Guillemot, l’un des cofondateurs d’Ubisoft, a péri dans le crash d’un avion ce vendredi
Claude guillemot Ubisoft
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
pc ps5 xbox series
[MAJ] Halo: Campaign Evolved nécessitera deux abonnements PS Plus sur PS5… pour profiter de la coopération en local
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Greats Of The Game
Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia echoes of the past
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu