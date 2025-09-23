Tuer tous les adversaires

Point de départ : Arche d’Inceptus

Pré-requis : Trouver les 3 fragments de clé de l’Arche dans le Versant (Côte Efflanquée / Brame / Collet d’Héliosséide)

Affrontez et éliminez toutes les vagues d’ennemis au fil des 3 arènes que vous allez traverser. Entre chaque combat, prenez également le temps de fouiller les environs pour faire le plein de munitions et récupérer le butin. Notez d’ailleurs qu’un point de contrôle sera activé entre chaque arène, ce qui signifie que vous n’aurez pas à tout recommencer depuis le début en cas d’échec.

Boss : Inceptus, le Gardien primordial

Inceptus inflige principalement des dégâts corrosifs. Tout d’abord, restez à distance autant que possible et toujours en mouvement, d’autant plus qu’il cherchera régulièrement à vous balayer d’un revers de la queue. Vous pouvez également arracher des morceaux de sa carapace avec votre grappin pour révéler des points faibles, et tirer dessus vous permet maximiser vos dégâts avec des coups critiques.

Sinon, à deux reprises pendant le combat (à la moitié de sa barre de bouclier et lorsque qu’il n’aura plus de bouclier), il se transformera en cocon et le sol se couvrira d’acide. Ne restez pas au sol, et servez-vous des points d’accroche au-dessus de vous pour rester en hauteur tout en visant les pustules au-dessus du cocon. Enfin, tuez les autres ennemis aux alentours si jamais vous avez besoin de retrouver un second souffle.

Après le combat, entrez dans la faille violette à l’aide de votre grappin et récupérez l’amélioration du planeur « Recharge accélérée » avant de récupérer le contenu des deux coffres rouges. Il ne vous reste plus qu’à sortir de la faille pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette rare ou très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.