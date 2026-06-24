Sonic Racing: CrossWorlds continue d’accélérer dans ses collaborations avec Sonic classique, Axel et Amigo

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Lors du live anniversaire diffusé hier soir, nous n’avons malheureusement pas eu droit à autant d’annonces majeures que ce que l’événement pouvait laisser espérer. En marge de la révélation de Sonic Frontiers: Definitive Edition, SEGA a néanmoins profité de l’occasion pour dévoiler de nouveaux personnages destinés à Sonic Racing: CrossWorlds. Le jeu de course arcade accueillera prochainement plusieurs figures emblématiques du catalogue SEGA, dont l’une est d’ores et déjà disponible afin de célébrer comme il se doit l’anniversaire du hérisson bleu.

Sonic Racing: CrossWorlds - DLC Sonic classique

Sonic continue de rouler malgré les intempéries

Malgré un lancement commercial en dessous des attentes de l’éditeur, Sonic Racing: CrossWorlds continue de bénéficier d’un suivi post-lancement assez important. SEGA vient en effet de dévoiler une nouvelle vague de contenus gratuits qui arriveront progressivement au cour de l’année. Sonic classique est le premier personnage à rejoindre le casting. Pour fêter ses 35 ans comme il se doit, la version rétro du hérisson bleu est disponible dès maintenant et gratuitement.

Le mois d’août marquera l’arrivée d’un autre personnage emblématique du catalogue SEGA : Axel, le célèbre chauffeur de taxi de la série Crazy Taxi. Enfin, en septembre, ce sera au tour de Amigo, le héros aux maracas de Samba de Amigo, de faire son entrée. Tous deux seront également proposés gratuitement.

En parallèle de ces nouveaux pilotes, SEGA a également présenté la SEGA Music Collection. Chaque vague de DLC ajoutera de nouvelles musiques issues des franchises les plus populaires de l’éditeur. Vous pourrez ainsi profiter de morceaux emblématiques pendant vos courses.

Comme beaucoup de titres ayant un gros suivi, SEGA va multiplier les collaborations avec des licences fortes en dehors de l’univers SEGA. Ainsi, plusieurs DLC (payants cette fois) sont au programme comme Godzilla, Evangelion et d’autres à venir. La firme japonaise a également annoncé la date de sortie du DLC qui amèneront les Tortues Ninjas sur la piste de course. Les amateurs de pizzas sont attendus pour le 28 juillet prochain sur toutes les plateformes.

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.

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Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
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Date de sortie : 25/09/2025

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

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