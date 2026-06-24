Lords of the Fallen II se retire de la bataille de fin d’année, le jeu est reporté à 2027

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Puisque tous les jeux du monde se sont donné rendez-vous en septembre et en octobre pour éviter de se frotter à GTA 6, le calendrier de cette période est déjà complètement bouché. On s’attend donc à ce que certains titres soient reportés afin d’éviter cette période où tout le monde ne pourra pas ressortir gagnant. CI Games et Hexworks ont décidé de prendre les devants et reportent ainsi la sortie de leur Lords of the Fallen II.

Lords of the Fallen II

L’automne commence à se dépeupler

Initialement attendu pour cet automne, Lords of the Fallen II nous donne finalement rendez-vous pour le premier trimestre de l’année 2027. Un choix attendu étant donné que jusqu’ici, le studio s’était bien donné la peine de ne pas préciser de date de sortie, surtout après avoir vu tout le monde s’entasser en septembre et en octobre. Pas certain que le premier trimestre de l’année prochaine soit plus calme étant donné que la période de février/mars est toujours compliquée, mais ça vaut peut-être mieux comme cela.

Entre deux tweets polémiques, le PDG de CI Games explique que ce délai est surtout motivé par l’envie d’améliorer le jeu, même si cela permet aussi d’éviter une période trop compliquée :

« Les améliorations prévues bénéficieront d’une intégration supplémentaire, d’itérations et de temps de polissage, permettant à l’équipe de proposer la meilleure qualité possible au lancement. Cette fenêtre de sortie mise à jour positionne également stratégiquement Lords of the Fallen II en dehors d’une période de fin d’année hautement concurrentielle, afin que le jeu reçoive l’attention dédiée qu’il mérite. »

Lords of the Fallen II est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

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Jaquette de Lords of the Fallen II
Lords of the Fallen II
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Date de sortie : N/C

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