Nicolas Cage débarque dans Call of Duty, parce que, après tout, pourquoi pas

Lord of War

Nicolas Cage, ou plutôt Nick Cage désormais, fera donc ses grands débuts dans Call of Duty via la saison 4 de Black Ops 7 et Warzone, qui répondra au nom de « Summer of Action », comme pour coïncider avec l’arrivée des gros blockbusters américains au cinéma cet été. Dès le 25 juin, vous pourrez donc débloquer Benjamin Gates dans le Season Pass payant des deux jeux, car oui, il faudra évidemment mettre la main au portefeuille pour ressembler à Johnny Blaze (oui, on va tous les faire).

Le résultat est à deux doigts de l’Uncanny Valley, avec un visage encore plus fatigué que d’habitude pour Big Daddy, mais on a vu bien pire par le passé. Cela montre en tout cas qu’Activision ne tient pas réellement ses promesses au sujet du sérieux qu’il voulait apporter aux skins de ses jeux Call of Duty, même s’il évite au moins de représenter l’acteur sous son accoutrement de Spider-Noir (on parie que ce n’est pas l’envie qui manquait ici). On pourrait même dire que l’éditeur fait… volte-face (bon d’accord, on arrête).

Cette saison 4 apportera également d’autres nouveautés comme la carte de Kowakujo dans le mode Zombies, et plein d’autres éléments à retrouver sur le site officiel de la licence :

« Cet été, la chaleur ne faiblit pas, tandis qu’un héros inattendu prend les commandes dans les quatre modes de jeu. Débloquez Nick Cage et incarnez-le sur des cartes et dans des modes Multijoueur inédits ou incontournables qui vous feront transpirer à coup sûr. L’été n’est pas prêt de refroidir vos ardeurs. Mettez fin une bonne fois pour toutes aux agissements de la Guilde à Avalon dans la nouvelle opération Régicide en Phase finale, battez-vous dans un château féodal japonais englouti par la lave sur la nouvelle carte Kowakujō du mode Zombies par manches, et prouvez que vous êtes un véritable héros d’action d’élite avec le retour de la Quête du champion dans le mode Battle Royale standard. »

À l’année prochaine pour voir si Activision revient encore sur ses paroles dans Call of Duty: Modern Warfare 4.