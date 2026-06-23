Une démo de Rhythm Paradise Groove est disponible sous l’eShop avec une poignée de mini-jeux à découvrir

Entraînez-vous avant la sortie du jeu

Si vous hésitez encore à acheter Rhythm Paradise Groove malgré les présentations enjouées de Nintendo, vous pouvez vous faire un premier avis sur le jeu en vous laissant tenter par la démo, qui est disponible dès maintenant sur l’eShop.

Cette démo vous donnera accès aux 5 premiers mini-jeux en solo, ainsi qu’à un mini-jeu à jouer avec vos amis ou en famille, dans lequel vous devrez éplucher un oignon géant. Nintendo nous informe que notre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final, même si cela ne semble pas particulièrement primordial pour un jeu du genre.

Pour rappel, Rhythm Paradise Groove sera disponible dès le 2 juillet prochain en exclusivité sur la première Nintendo Switch. Naturellement, le jeu fonctionnera également sur Switch 2, mais Nintendo n’a pas prévu de sortir une version native de Rhythm Paradise Groove sur sa dernière console. Après tout, vu la tête de mini-jeux, pas besoin d’une console plus puissante pour en profiter.