« C’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant » : Hideo Kojima tease fort sur OD, son prochain jeu d’horreur

On ne demande qu’à en être témoin

Ce n’est pas particulièrement là que l’on attendait du neuf, mais un des derniers articles de Entertainment Weekly s’attarde en long, en large et en travers du côté d’XBOX, nourri dans le cadre d’entrevues avec Asha Sharma, Matt Booty ou encore Kayleen Walters (Mojang Studios) pour discuter jeu vidéo et adaptations cinématographiques. Et à la croisée du cinéma et des expériences vidéoludiques, Hideo Kojima n’est jamais très loin.

L’homme à la tête de Kojima Productions a justement en chantier un projet soutenu par XBOX. Le fameux jeu d’horreur OD, encore très cryptique aujourd’hui, fascine autant qu’il ne donne que peu d’informations, alors qu’on ne sait toujours pas quand est-ce qu’il compte arriver dans nos mains.

Ce qui est certain, c’est que nous ne sommes pas prêts pour ce qui vient. Une déclaration similaire à celle effectuée l’an dernier, qu’il appuie de nouveau à l’occasion de l’article d’EW, qui nous gratifie d’ailleurs d’un screenshot une fois de plus inquiétant :

« Je voulais faire quelque chose de nouveau, je voulais faire quelque chose de différent. Je tenais le concept d’OD au moment ou je travaillais sur Death Stranding, et je travaillais dessus de mon côté. Je ne peux pas révéler beaucoup de détails, mais c’est quelque chose qui n’a encore jamais été vu auparavant. Un nouveau système de jeu. »

Kojima en train de promettre des choses kojimesques donc. La reprise d’un refrain déjà entendu à l’époque de Death Stranding premier du nom qui nous a valu, il est vrai, le multijoueur asynchrone où l’intégralité des joueurs et joueuses finissaient par s’aider, même sans le vouloir. Toutefois, se poser en avant-gardiste peut aussi refroidir au moment de proposer son projet à une entreprise :

« J’ai pitché le jeu à beaucoup de personnes, à des grandes entreprises mais aussi à des entreprises émergentes. Tout le monde m’a dit la même chose. Ils m’ont dit que j’étais fou, et qu’ils ne comprenaient pas du tout le concept, qu’il ne seraient pas capables de le réaliser. »

L’histoire aura donc voulu que ce soit à l’époque Phil Spencer qui a fini par croire en OD, et visiblement un des rares projets qui gardent la confiance d’Asha Sharma, laquelle qualifie le titre de projet qui « représente un autre type de jeu », tout en ajoutant que « nous devons nous assurer que notre plateforme est suffisamment ouverte pour que davantage de créateurs et de développeurs puissent nous rejoindre et réussir, car le prochain Kojima est attendu ». Non, rien.

Enfin, Hideo Kojima pousse le teasing à fond :

« Je souhaitais aller au-delà des limites de la peur que les autres jeux ont atteint. C’est un jeu solo, et je voulais le rendre aussi effrayant que possible. Mais pour ceux qui pourraient s’arrêter de jouer lorsque ça devient trop effrayant, j’ai pensé à un système qui leur permettrait de continuer. Je ne peux pas en dire plus, car cela dévoilerait trop d’informations sur le système, et je pourrais avoir des ennuis si j’en dis trop ! »

Des paroles bien alléchantes que nous ne considérerons réellement que lorsque nous aurons une meilleure vision (en commençant par du vrai gameplay) sur ce que sera OD, annoncé sans date ni plateforme.