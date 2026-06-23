Stranger Than Heaven devait initialement être une trilogie, mais RGG Studio a préféré tout regrouper dans un seul jeu

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Chaque vidéo nous montre un peu plus l’ampleur de Stranger Than Heaven, jeu développé depuis pas mal d’années chez RGG Studio. Le titre nous racontera l’histoire de deux protagonistes sur plus de cinq décennies, soit une grande fresque remplie d’action, de découvertes, de misères, et de musique (car le showbiz musical est ici central). Faire tenir tout cela dans un seul jeu n’a pas été aisé, puisque le studio veut bien admettre qu’il comptait initialement dépeindre cette histoire à travers une trilogie.

Stranger Than Heaven

Moins de mini-jeux au programme

Avec son découpage en plusieurs époques, on peut facilement comprendre comment Stranger Than Heaven aurait pu être décliné en plusieurs jeux, au lieu d’un seul. Mais ce n’est pas la direction qui a été retenue chez RGG Studio. Lors d’une interview avec plusieurs organes de presse (relayée par le site Automaton), le réalisateur du jeu, Masayoshi Yokoyama, révèle que les plans initiaux étaient de faire de Stranger Than Heaven une trilogie. Mais RGG Studio s’est rendu compte que l’attente entre chaque jeu aurait pu nuire à l’expérience, c’est pourquoi il a préféré tout concentrer dans un seul jeu, même si cela devait augmenter le temps de production.

Parmi les autres informations que l’on peut retenir de cet échange avec la presse, on note que chaque map du jeu (c’est-à-dire cinq, sur les cinq périodes) sera de taille différente, même si l’espace de jeu proposé sera assez similaire à ce que la série Like a Dragon peut offrir. Des villes qui ne seront d’ailleurs pas forcément représentatives de ce qu’elles étaient vraiment à l’époque, le studio préférant créer des zones « optimales pour le gameplay » que de faire dans la véracité historique.

Et contrairement à Like a Dragon, Stranger Than Heaven présentera bien moins de mini-jeux, avec des quêtes annexes très différentes de ce que l’on a pu connaitre dans l’autre licence phare du studio.

Stranger Than Heaven sortira le 15 janvier 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Date de sortie : 15/01/2027

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