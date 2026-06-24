Pendant qu’EA annonce encore de nouveaux licenciements, l’une de ses cadres assure que l’IA booste la créativité

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Chez Electronic Arts, on se prépare peu à peu à passer sous le giron du PIF, soit le fonds d’investissement de l’Arabie saoudite. Sans surprise, cela veut dire que des licenciements sont encore à craindre au sein de l’entreprise. On en a aujourd’hui un nouvel exemple rapporté par Kotaku, qui indique qu’un nombre d’emplois indéterminé vient d’être touché par une vague de suppressions, et ce tandis que Laura Miele, présidente chargée du développement de l’entreprise, vante les mérites de la sacro-sainte IA.

Battelfield 6

EA continue de saluer l’IA

Electronic Arts n’a pas encore voulu préciser combien de personnes il mettait cette fois-ci à la porte, mais c’est une nouvelle vague de renvois enregistrée cette année chez l’éditeur après celle qui a touché des personnes ayant travaillé sur Skate et Battlefield 6. Cette fois-ci, la majorité des postes sont administratifs, puisqu’il est question de licenciements dans le département du recrutement, du support client ou de la sécurité.

Quand bien même cela ne touche pas des créatifs, ce n’était peut-être pas le bon moment pour vanter les mérites de l’IA comme l’a fait Laura Miele au micro de The Game Business. Lorsqu’elle a été interrogée à propos des capacités de l’outil à réduire les temps de développement, elle pense que l’IA en est capable, et surtout que cela amène à une « augmentation de la créativité » :

« J’ai toujours voulu aider les développeurs de nos studios à éliminer les frictions, et j’ai toujours eu envie d’être une sorte d’héroïne pour eux en les aidant à créer des expériences marquantes, qui définissent une carrière. Et je trouve que l’IA — d’après ce que j’ai pu constater dans la façon dont elle a permis de fluidifier nos projets, nos outils et notre rythme de travail — est vraiment passionnante. Elle a permis d’alléger les tâches les moins agréables dans leur métier. J’ai vu le prototypage s’accélérer. J’ai vu la créativité aller plus vite, ainsi que des échanges plus courts et plus efficaces autour de la création. Nous en voyons les effets concrets, et je pense que l’on assiste à un véritable augmentation de la créativité grâce à l’élimination de certaines tâches laborieuses liées au développement. »

On a hâte de savoir si les artistes d’EA pensent vraiment la même chose que leurs patrons, surtout après les vagues de licenciements à venir qui paraissent inévitables.

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