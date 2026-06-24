Netflix lance Unhinged, un nouveau jeu d’horreur développé par le studio derrière Oxenfree, avec Zoe Kravitz et Sadie Sink
Au fil des années, Netflix a grandement revu ses ambitions à la baisse autour du développement de jeux AAA, au point d’abandonner les studios qui se lançaient dans ce chantier. Il a néanmoins pris soin de conserver certains studios de plus petite taille pour expérimenter quelques projets, à l’image de Night School Studio, connu pour ses jeux Oxenfree. Cette équipe revient aujourd’hui aux commandes d’un jeu d’horreur un peu particulier, qui compte dans ses rangs deux stars hollywoodiennes en plus de l’inévitable Troy Baker (The Last of Us, Indiana Jones…).
Une expérience courte mais intense
Unhinged se présente comme un jeu d’horreur en vue à la première personne, dans lequel vous jouez une jeune femme répondant au nom d’Ava, jouée par Zoë Kravitz, qui devra tout faire pour s’échapper d’un bâtiment pendant une tempête, alors que quelqu’un rôde dans les environs.
Elle ne peut compter que sur une amie au téléphone, doublée par Sadie Sink. Ici, vous devez vous servir de votre smartphone comme d’une manette, ou plutôt comme d’une lampe-torche, en le pointant à l’écran pour éclairer les alentours. Votre téléphone simulera en quelque sorte celui d’Ava, en affichant les messages qu’elle peut recevoir.
S’il s’agit là d’un véritable jeu plutôt que d’une expérience interactive comme Netflix a pu le proposer par le passé avec certaines séries comme Black Mirror, ne vous attendez pas à des heures de jeu. On parlerait plutôt d’un titre qui peut se terminer en 40 minutes, voire une heure. Un choix justifié par Sean Krankel chez Game File, qui explique que pour attirer les personnes qui ne jouent pas beaucoup, mieux vaut créer des expériences assez courtes :
« On s’est dit : « Qu’est-ce qui rebute le plus les gens, surtout ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, dans les jeux en général ? » Et c’est que ce n’est pas seulement le niveau de compétence requis, mais aussi le temps qu’il faut y consacrer. Si les abonnés Netflix s’attendent à regarder une série ou un film pendant 30 minutes à une heure, ce jeu correspond parfaitement à cette attente. »
Unhinged sera disponible pour tous les abonnés Netflix dès le 30 juin prochain.