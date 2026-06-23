THQ Nordic organisera son propre showcase en août, enfin le retour de Darksiders 4 ?

Le même programme que l’an passé, avec plus de concret ?

Attendez-vous au même programme que l’an passé pour le THQ Nordic Digital Showcase 2026. L’éditeur a déjà confirmé la présence de certains jeux qui étaient déjà dans le line-up de la précédente édition, comme The Eternal Life of Goldman ou Wreckfest 2. Alors forcément, pour certains de ces titres, on espère au moins avoir droit à quelques dates de sortie, mais l’éditeur se concentrera surtout sur ses jeux en accès anticipé comme Titan Quest II, Fatekeeper ou encore The Guild: Europa 1410.

Jusque là, rien de très neuf donc. THQ Nordic promet malgré tout des « surprises très attendues » avec des licences appréciées par les fans. Forcément, notre regard un peu biaisé se tourne vers Darksiders 4, dont le premier véritable teaser (avec nos quatre héros) a été dévoilé l’année dernière. Depuis deux ans, Darksiders 4 se transforme en marotte à chaque THQ Nordic Showcase, et on imagine qu’il en sera de même cette année. Avec, cette fois-ci, un peu plus de concret à se mettre sous la dent, si ce n’est pas trop demander.

Pour vérifier tout cela, on se donne donc rendez-vous le 7 août prochain à 21 heures, sur la chaîne YouTube officielle de l’éditeur.