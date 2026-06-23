SEGA estime que Sonic Racing Crossworlds et Shinobi: Art of Vengeance se sont mal vendus malgré des excellentes critiques

Triste nouvelle pour Shinobi

Avant de passer aux prévisions de l’année fiscale à venir, qui comportera notamment les sorties de Stranger Than Heaven et Persona 4 Revival en plus de deux autres jeux non annoncés, SEGA a reconnu que deux de ses derniers jeux n’ont pas atteint leurs objectifs de ventes.

Il s’agit là de Sonic Racing Crossworlds et Shinobi: Art of Vengeance. Deux jeux qui sont salués par SEGA pour leur qualité, mais qui n’ont pas été des succès. Un point que SEGA avait déjà soulevé pour le jeu de racing, l’éditeur pariant sur un titre qui se vendra sur la durée. Quant à Shinobi, les très bons retours de la presse et du public n’auront visiblement pas été suffisants, et on ne pourra qu’être attristé de cela tant le jeu est une réussite.

SEGA a voulu mettre en avant de meilleures nouvelles en évoquant les ventes d’autres jeux, qui se portent un peu mieux. L’éditeur a fait le point sur certains jeux populaires sortis ces dernières années, avec de nouveaux chiffres à l’appui :

Sonic Frontiers : 4,94 millions

Sonic x Shadow Generations : 3,07 millions

Persona 5 Royal : 8,66 millions

Persona 3 Reload : 2,97 millions

Metaphor ReFantazio : 2,46 millions

Shin Megami Tensei V : 2,44 millions

Like a Dragon Infinite Wealth : 2,05 millions

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name : 1,05 million

Les jeux d’Atlus se portent donc très bien, au même titre que les jeux Sonic quand celui-ci n’a pas le derrière vissé dans un bolide.