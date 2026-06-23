VR Games Showcase Summer 2026 : Voici 10 titres VR qu’il fallait retenir de cette conférence passionnante

Dans cet article comme d’habitude, nous avons évidemment regroupé 10 jeux VR qu’il fallait vraiment retenir de ce VR Games Showcase Summer 2026. Cette liste est bien entendu non-exhaustive, et il s’agit de titres qui ont su attirer particulièrement notre attention.

Transformers Beyond Reality Redux

Plateformes : Meta Quest 2/3/3S

Meta Quest 2/3/3S Date de sortie : 3 Septembre 2026

Cela peut paraitre surprenant, mais il y aura bel et bien un jeu Transformers qui déboulera sur nos casques VR d’ici la rentrée, déjà bien chargée en sorties. Déjà disponible sur PlayStation VR 1 et 2, le titre va donc finalement débarquer dans une version toute belle toute neuve, et qui disposera visiblement de quelques nouveautés visant à améliorer l’expérience de jeu. En tout cas une chose est sûre, les fans de Transformers seront ravis de poutrer à nouveau les Decepticons dans cette nouvelle version Redux de Transformers: Beyond Reality.

Sol Protocol

Plateformes : Meta Quest, SteamVR

Meta Quest, SteamVR Date de sortie : Septembre 2026 (Meta Quest), Octobre 2026 (SteamVR)

Sol Protocol a lui aussi passé une tête dans ce VR Games Showcase Summer 2026. Dans cette aventure spatiale en coopération, vous pourrez gérer le bon fonctionnement de votre vaisseau, explorer le fin fond du cosmos à la recherche de précieux matériaux, ou vous confronter à quelques vaisseaux ennemis peu recommandables. La coopération de votre équipage sera la clé, et vous pourrez vous frotter aux dangers de l’espace d’ici la rentrée.

R.A.I.D

Plateformes : Meta Quest et SteamVR

Meta Quest et SteamVR Date de sortie : Inconnue

Les jeux d’action et de roguelite sont plutôt légions en VR, mais R.A.I.D offre ici une proposition VR séduisante. En tant qu’agent des douanes spatial, vous serez chargé d’inspecter les vaisseaux de marchandises et vérifier s’ils sont dans la légalité. A l’inverse, vous devrez intercepter ces derniers, les aborder et surtout vous battre contre diverses créatures extrarrestres ou des contrebandiers. Le titre sera autant jouable en solo comme jusqu’à quatre joueurs, et de la génération procédurale sera au programme. En tout cas, ce mélange de simulation, action et roguelite où vous pouvez customiser vos armes à votre guise, nous a paru franchement rafraichissant.

I Am your beast VR

Plateformes : SteamVR

SteamVR Date de sortie : Inconnue

Après avoir écumé les versions PC et consoles, I Am Your Beast se décide à enfin débarquer en réalité virtuelle. On retrouvera donc un Burkin appelé par son général pour un ultime boulot, sauf que cela va se finir en vendetta contre notre héros. Au menu, du dézinguage de militaires à foison, et de l’action très frénétique en VR qui devrait ravir les possesseurs de la VR, qui vont pouvoir découvrir cette petite pépite indépendante à la sauce VR à une date qui n’est toujours pas tombée.

Guardians Planetfall

Plateformes : SteamVR, Meta Quest

SteamVR, Meta Quest Date de sortie : 2026 (accès anticipé Steam)

La coopération a été beaucoup mise en avant lors de ce VR Games Showcase Summer 2026, et Guardians Plantetfall n’a pas dérogé à la règle. Le titre s’est montré avec un trailer, qui ne sera autre qu’un jeu coopératif jusqu’à quatre joueurs où vous devrez vous battre contre des soldats, des aliens ou bien des machines assez gigantesques dans divers terrains de jeu allant d’une jungle ou encore à une plaine volcanique. Les joueurs pourront par ailleurs créer leur propre mission qu’ils pourront ensuite partager à la communauté, et sachez que le titre disposera bientôt d’une bêta fermée. Pour y accéder, il faudra se rendre sur le discord officiel du jeu.

Inwigo

Plateformes : Meta Quest, SteamVR (prochainement)

Date de sortie : 23 juin 2026 (Meta Quest)

Cette fois-ci, c’est un jeu coopératif horrifique qui nous a été présenté pendant le VR Games Showcase Summer 2026. Inwigo va nous entrainer dans une maison hantée et dans la peau d’un enfant. Vous devrez affronter des entitées surnaturelles rôdant dans les parages, résoudre des puzzles, mais également récupérer de précieux trésors qui vous aideront dans votre progression. Forcément si vous échouez, vous perdrez tout ce que vous avez trouvé jusque là. Le jeu est déjà disponible sur le Meta Quest gratuitement, tandis que sa sortie sur SteamVR en accès anticipé, se fait attendre.

Drifters Blackout Crew

Plateformes : Meta Quest, SteamVR

Meta Quest, SteamVR Date de sortie : Inconnue

Nous sommes encore en face d’un jeu coopératif à la sauce extraction shooter cette fois-ci avec Drifters Blackout Crew. Dans la peau de soldats, vous devrez visiter des temples aliens et récupérer tout ce que vous pouvez afin d’y maintenir en vie votre vaisseau mère en énergie. vous devrez parcourir un paquet de temples aliens gardés par diverses créatures ou machines, tout en vous extrayant vivant avec vos ressources durement dénichées. Vous pourrez ainsi vous en servir pour confectionner vos armes, et surtout réparer votre vaisseau.

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2

Plateformes : SteamVR

SteamVR Date de sortie : Inconnue

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades 2 sera une suite qui a la saucisse. Dans ce second opus on vous le donne en mille, il s’agira d’un extraction shooter où vous serez dans la peau d’un hot dog intelligent, rien que ça. Vous serez sommés de parcourir à chaque run une mégastructure peuplée de saucisses intelligentes malintentionnées, et débloquer de nouvelles améliorations ou armes en progressant tout simplement à chaque niveau généré procéduralement. Le concept est rigolo, et il ne manque plus qu’une date de sortie pour le titre de Creature Label.

The Lightkeepers

Plateformes : Meta Quest 3/3S

Meta Quest 3/3S Date de sortie : 10 Septembre 2026

The Lightkeepers, cela fait un petit moment qu’on le voit sur toutes les conférences VR showcase, et a justement choisi le VR Games Showcase Summer 2026 pour y dévoiler enfin sa date de sortie, et montrer un peu plus de gameplay. Dans son esthétique inspiré des années 1920 mais aussi des travaux de H.P. Lovecraft, vous devrez parcourir de jour les îles à la recherche de trésors, tout en découvrant divers puzzles à résoudre et de mystérieuses grottes abandonnées. Avec cela, vous pourrez débloquer ensuite pas moins d’une vingtaine d’armes différentes, et enfin défendre de nuit votre phare des diverses créatures environnantes. De l’action survie basique mais qui devrait sembler efficace, et rendez-vous le 10 septembre prochain pour sa sortie sur le Meta Quest 3 et 3S.

Payday: Aces High

Plateformes : Meta 3/3S, SteamVR

Meta 3/3S, SteamVR Date de sortie : fin 2026

Le VR Games Showcase Summer 2026 s’est quand même terminé en apothéose avec une présentation d’un peu plus de dix minutes de Payday: Aces High. Jusqu’à présent discret depuis son annonce en mars dernier, le soft s’est illustré avec un peu de gameplay, qui restera clairement dans le jus des précédents volets. Vous serez dans la peau d’un groupe de braqueurs nommé les Aces, dans une mission de vengeance contre Warren Jupiter, qui les a trahi et jeté en prison.

Vous devrez donc braquer pas mal d’endroits pour lui faire mal financièrement comme des banques, des musées ou des penthouse réputés inviolables. Il sera possible de se servir ensuite de l’argent récolté pour acheter des compétences, des armes ou des gadgets pour mener à bien vos futurs braquages. Une roadmap semble déjà lancée avec des mises à jour gratuites après le lancement du jeu. Ces dernières incluront de nouvelles armes, gadgets et compétences, mais aussi des défis de la communauté. De quoi faire saliver les joueurs, même si une date de sortie se fait attendre, étant donné que nous devons nous contenter d’un plus tard cette année sur SteamVR, et Meta Quest 3 et 3S.

Voilà pour cette petite liste des jeux à retenir. Nous aurions pu évidemment noter quelques titres comme l’intriguant parkour action The Rifted Skies, ou encore le shooter à la sauce zombiesque Breachers: Outbreak. D’ailleurs, vous pouvez toujours zieuter ci-dessous toute la conférence, et n’hésitez à nous dire en commentaires ce que vous avez pensé de ce VR Games Showcase Summer 2026.