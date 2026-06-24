Sonic Frontiers: Definitive Edition est officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 avec plusieurs améliorations

Une version optimisée pour la Switch 2

La version Switch de Sonic Frontiers n’était pas vraiment une plateforme permettant de profiter du jeu dans de bonnes conditions. Avec la vitesse élevée et ses vastes zones ouvertes, la composante technique joue un rôle essentiel dans l’expérience.. Grâce à la puissance offerte par la Nintendo Switch 2, Sonic Frontiers bénéficie de plusieurs améliorations techniques notables dans sa Definitive Edition :

De meilleures performances générales

Une qualité visuelle améliorée

Des temps de chargement réduits

Deux modes graphiques distincts : un mode performance et un mode qualité (SEGA n’a cependant pas préciser le framerate et la résolution visée dans chaque mode)

Cette édition définitive intègre l’ensemble des mises à jour et contenus additionnels publiés depuis 2022 avec :

Le jeu de base

Le DLC The Final Horizon

La mise à jour « Sights, Sounds, and Speed »

Le contenu « Sonic’s Birthday Bash »

Le pack collaboration avec Monster Hunter

Les chaussures de Sonic dans Sonic Adventure 2

Le costume de Noël

L’Explorer’s Treasure Box

Un artbook numérique

Une mini bande-son numérique

Sonic Frontiers: Definitive Edition propose-t-il une mise à niveau entre Switch 1 et Switch 2 ?

L’annonce s’accompagne toutefois d’une mauvaise surprise. Contrairement à la majorité des jeux Nintendo Switch 2 Edition, aucune mise à niveau payante ou gratuite n’est proposée pour les possesseurs de la version Switch originale. Il faudra donc acheter le jeu séparément au prix de 49,99€. Par contre, SEGA confirme qu’il est possible de transférer sa sauvegarde de la version Switch vers la version Switch 2.

Par ailleurs, la firme japonaise a d’ailleurs fait le point récemment sur les ventes de Sonic Frontiers qui ont atteint les 4,94 millions d’exemplaires. On attend désormais une annonce pour les prochaines aventures de Sonic. Un Sonic Frontier 2 peut-être ?