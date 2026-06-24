Sonic Frontiers: Definitive Edition est officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 avec plusieurs améliorations

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Même si l’annonce de Sonic Frontiers: Definitive Edition était sans doute l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie cette année, SEGA a tenu à officialiser la nouvelle le jour des 35 ans du hérisson bleu. Les fans de Sonic sur Switch 2 vont pouvoir s’essayer aux dernières aventures de notre héros avec un meilleur rendu technique et tout le contenu sorti à ce jour. C’est disponible dès maintenant sur la dernière console de Nintendo. Et bien sur, on souhaite un joyeux anniversaire à Sonic.

Sonic Frontiers: Definitive Edition - annonce

Une version optimisée pour la Switch 2

La version Switch de Sonic Frontiers n’était pas vraiment une plateforme permettant de profiter du jeu dans de bonnes conditions. Avec la vitesse élevée et ses vastes zones ouvertes, la composante technique joue un rôle essentiel dans l’expérience.. Grâce à la puissance offerte par la Nintendo Switch 2, Sonic Frontiers bénéficie de plusieurs améliorations techniques notables dans sa Definitive Edition :

  • De meilleures performances générales
  • Une qualité visuelle améliorée
  • Des temps de chargement réduits
  • Deux modes graphiques distincts : un mode performance et un mode qualité (SEGA n’a cependant pas préciser le framerate et la résolution visée dans chaque mode)

Cette édition définitive intègre l’ensemble des mises à jour et contenus additionnels publiés depuis 2022 avec :

  • Le jeu de base
  • Le DLC The Final Horizon
  • La mise à jour « Sights, Sounds, and Speed »
  • Le contenu « Sonic’s Birthday Bash »
  • Le pack collaboration avec Monster Hunter
  • Les chaussures de Sonic dans Sonic Adventure 2
  • Le costume de Noël
  • L’Explorer’s Treasure Box
  • Un artbook numérique
  • Une mini bande-son numérique

Sonic Frontiers: Definitive Edition propose-t-il une mise à niveau entre Switch 1 et Switch 2 ?

L’annonce s’accompagne toutefois d’une mauvaise surprise. Contrairement à la majorité des jeux Nintendo Switch 2 Edition, aucune mise à niveau payante ou gratuite n’est proposée pour les possesseurs de la version Switch originale. Il faudra donc acheter le jeu séparément au prix de 49,99€.  Par contre, SEGA confirme qu’il est possible de transférer sa sauvegarde de la version Switch vers la version Switch 2.

Par ailleurs, la firme japonaise a d’ailleurs fait le point récemment sur les ventes de Sonic Frontiers qui ont atteint les 4,94 millions d’exemplaires. On attend désormais une annonce pour les prochaines aventures de Sonic. Un Sonic Frontier 2 peut-être ?

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Jaquette de Sonic Frontiers
Sonic Frontiers
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Date de sortie : 08/11/2022

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