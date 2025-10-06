Tuer tous les adversaires

Affrontez et éliminez toutes les vagues d’ennemis au fil des 3 arènes que vous allez traverser. Entre chaque combat, prenez également le temps de fouiller les environs pour faire le plein de munitions et récupérer le butin. Notez d’ailleurs qu’un point de contrôle sera activé entre chaque arène, ce qui signifie que vous n’aurez pas à tout recommencer depuis le début en cas d’échec.

Boss : Radix, le Guardien Primordial

Radix possède un bouclier (barre bleue), sensible aux dégâts électriques, tandis que ses deux blindages (barres jaunes) sont sensibles aux dégâts corrosifs, l’idéal étant donc d’avoir une arme de chaque type élémentaire pour en venir à bout plus rapidement. Sinon, il inflige des dégâts électriques, tout en faisant tournoyer des rochers autour de lui, dont certains deviendront bleutés pour être projetés dans votre direction. Evitez également ses larges ondes de choc électriques en sautant sur les rochers, tout comme ses éclairs lorsqu’il s’élève dans les airs et dont il faut éviter les impacts au sol. Enfin, tuez les Pangolins électriques ou tirez sur les mines autour de lui si jamais vous avez besoin de retrouver un second souffle.

Après le combat, entrez dans la faille violette à l’aide de votre grappin et récupérez l’amélioration du planeur « Délai de recharge réduit » avant de récupérer le contenu des deux coffres rouges. Il ne vous reste plus qu’à sortir de la faille pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil de précision rare ou très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.