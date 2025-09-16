Tous les Collectors du Massif des Aiguillons – Borderlands 4
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, c’est pourquoi nous vous aidons à mettre la main dessus en vous dévoilant l’emplacement de chacun d’entre eux dans le Massif des Aiguillons.
Où trouver tous les Collectors du Massif des Aiguillons ?
En cours de rédaction
- Guide du petit Archeur 1/2
- Guide du petit Archeur 2/2
- Enregistrement ECHO 1/17
- Enregistrement ECHO 2/17
- Enregistrement ECHO 3/17
- Enregistrement ECHO 4/17
- Enregistrement ECHO 5/17
- Enregistrement ECHO 6/17
- Enregistrement ECHO 7/17
- Enregistrement ECHO 8/17
- Enregistrement ECHO 9/17
- Enregistrement ECHO 10/17
- Enregistrement ECHO 11/17
- Enregistrement ECHO 12/17
- Enregistrement ECHO 13/17
- Enregistrement ECHO 14/17
- Enregistrement ECHO 15/17
- Enregistrement ECHO 16/17
- Enregistrement ECHO 17/17
- Vieille puce Delta 1/7
- Vieille puce Delta 2/7
- Vieille puce Delta 3/7
- Vieille puce Delta 4/7
- Vieille puce Delta 5/7
- Vieille puce Delta 6/7
- Vieille puce Delta 7/7
- Capsule égarée 1/3
- Capsule égarée 2/3
- Capsule égarée 3/3
- Haut-parleur de propagande 1/3
- Haut-parleur de propagande 2/3
- Haut-parleur de propagande 3/3
- Evocarium 1/2
- Evocarium 2/2
- Sanctuaire des Augures 1/5
- Sanctuaire des Augures 2/5
- Sanctuaire des Augures 3/5
- Sanctuaire des Augures 4/5
- Sanctuaire des Augures 5/5
- Fragment de clé de l’Arche 1/1
- Symbole de l’Arche 1/4
- Symbole de l’Arche 2/4
- Symbole de l’Arche 3/4
- Symbole de l’Arche 4/4
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
