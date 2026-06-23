Capcom nous parlera d’Onimusha et Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen lors de son Capcom Spotlight du 25 juin

Trois jeux au programme, et sans doute rien d’autre

Capcom nous donne rendez-vous pour le 25 juin prochain à 23 heures afin de nous parler de plusieurs de ses jeux. Ce Capcom Spotlight ne contiendra sans doute pas de véritables surprises, mais l’émission devrait malgré tout être intéressante à regarder si vous suivez de près les sorties de l’éditeur.

Au programme, un focus qui sera naturellement mis sur Onimusha: Way of the Sword. Le jeu a eu droit à sa démo tout récemment et a annoncé une date de sortie, mais Capcom a encore des choses à nous dire à son sujet. Plusieurs revendeurs ont récemment indiqué que le jeu pourrait voir sa sortie être avancée au début du mois de septembre, pour éviter le bouchon de la dernière semaine de ce mois. On imagine que si c’est le cas, c’est lors de ce Capcom Spotlight que l’on aura la réponse.

Ce ne sera pas le seul jeu mis en avant étant donné que Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sera aussi de la partie. On peut s’attendre à en savoir un peu plus sur l’extension du jeu et les changements qu’elle va apporter. Autre jeu précisé par Capcom pour ce Capcom Spotlight, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Le jeu est sorti en mars dernier, c’est pourquoi on pense que l’émission se concentrera sur les DLC à venir.