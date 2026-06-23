Tencent chercherait à revendre ses parts dans certains studios, notamment chez Marvelous

Tencent s’éloigne de certains studios

Tencent s’est montré plus prudent que NetEase ces dernières années. Si le géant chinois n’a pas cessé d’investir dans tout ce qui a un peu de succès, il a choisi de ne racheter que quelques parts minoritaires dans pas mal d’entreprises. Parfois, cela s’est montré suffisant pour que Tencent s’impose comme un partenaire majeur, à l’image de son investissement chez Ubisoft, ou encore chez Marvelous.

C’est justement de ce dernier dont il est question dans l’article de Bloomberg. Tencent serait en train de réviser son portfolio d’actions dans certains studios et éditeurs, et il pourrait chercher à revendre les parts acquises jusqu’ici histoire d’investir ailleurs, notamment dans l’IA (évidemment). L’éditeur viserait avant tout les entreprises dont les « synergies » avec la stratégie de Tencent n’existeraient plus aujourd’hui.

Bloomberg avance que Marvelous est le premier concerné. Un éditeur que l’on retrouve derrière des jeux comme Daemon X Machina ou encore les Rune Factory, sans parler du prochain Muramasa: Revenant Blades. Tencent voudrait donc ne plus investir ici, et on se rappelle également que l’entreprise chinoise a décidé de ne pas mettre plus d’argent que prévu chez Don’t Nod, même pour sauver l’entreprise française en difficulté. On ignore quelles autres entreprises seraient ici concernées, mais Bloomberg assure que Tencent veut conserver ses parts chez certains groupes de premier ordre comme PlatinumGames ou Kadokawa/From Software. Prudent, mais pas inconscient.