Méga-Carchacrok Z rejoint la liste des nouvelles Méga-évolutions de Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension

Comment obtenir Méga-Carchacrok Z dans Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension ?

L’une des nouveautés du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A réside dans l’introduction de variantes de Méga-évolution. En bref, les Pokémon disposant déjà de Méga-évolution peuvent désormais adopter une forme Z, à l’image de Lucario. C’est aussi le cas pour Carchacrok qui bénéficie désormais d’une seconde forme méga-évoluée avec Méga-Carchacrok Z. cette nouvelle transformation se distingue principalement par ses ailes dentelées.

Comme pour le loup combattant, cette forme aura des avantages par rapport à la forme classique (mais aussi des inconvénients différents). Pour récupérer la Méga-gemme Carchacrikite Z, rendez-vous dans les paramètre en ligne et récupérez le Cadeau Mystère. Cela vous débloque ainsi une nouvelle faille dimensionnelle vous permettant d’affronter Méga-Carchacrok Z et d’obtenir la gemme après l’avoir vaincu. On précise qu’il est obligatoire de posséder le DLC Méga-Dimension pour profiter de ce contenu.

The Pokémon Company a enfin rappelé que l’on aura bientôt la possibilité de synchroniser Légendes Pokémon Z-A et Pokémon HOME. Vous pourrez ainsi transférer vos Pokémon de Légendes Pokémon Z-A vers le Pokémon HOME et ajouter certains de vos Pokémon issus d’autres jeux à votre équipe dans Légendes Pokémon Z-A.

Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension est exclusivement disponible sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu base, ainsi que celui du DLC pour en savoir plus. Et bien sûr, notre guide complet pour faire le plein d’astuces.