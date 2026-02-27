Méga-Carchacrok Z rejoint la liste des nouvelles Méga-évolutions de Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension
Publié le :
Rédigé par Quentin
Même si tous les regards sont surtout tournés vers Pokémon Vents / Pokémon Vagues et Pokémon Pokopia, Game Freak continue d’alimenter Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension en nouvelles Méga-Évolutions. Cette fois, c’est au tour de Carchacrok d’obtenir une nouvelle forme. Bonne nouvelle, c’est disponible dès maintenant.
Comment obtenir Méga-Carchacrok Z dans Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension ?
L’une des nouveautés du DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A réside dans l’introduction de variantes de Méga-évolution. En bref, les Pokémon disposant déjà de Méga-évolution peuvent désormais adopter une forme Z, à l’image de Lucario. C’est aussi le cas pour Carchacrok qui bénéficie désormais d’une seconde forme méga-évoluée avec Méga-Carchacrok Z. cette nouvelle transformation se distingue principalement par ses ailes dentelées.
Comme pour le loup combattant, cette forme aura des avantages par rapport à la forme classique (mais aussi des inconvénients différents). Pour récupérer la Méga-gemme Carchacrikite Z, rendez-vous dans les paramètre en ligne et récupérez le Cadeau Mystère. Cela vous débloque ainsi une nouvelle faille dimensionnelle vous permettant d’affronter Méga-Carchacrok Z et d’obtenir la gemme après l’avoir vaincu. On précise qu’il est obligatoire de posséder le DLC Méga-Dimension pour profiter de ce contenu.
The Pokémon Company a enfin rappelé que l’on aura bientôt la possibilité de synchroniser Légendes Pokémon Z-A et Pokémon HOME. Vous pourrez ainsi transférer vos Pokémon de Légendes Pokémon Z-A vers le Pokémon HOME et ajouter certains de vos Pokémon issus d’autres jeux à votre équipe dans Légendes Pokémon Z-A.
Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension est exclusivement disponible sur Switch et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu base, ainsi que celui du DLC pour en savoir plus. Et bien sûr, notre guide complet pour faire le plein d’astuces.
Date de sortie : 16/10/2025