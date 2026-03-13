Enorme ! La Nintendo Switch 2 est disponible dès maintenant à moins de 400€ chez Amazon

Où trouver la Nintendo Switch 2 à son meilleur prix ?

C’est chez le revendeur américain Amazon que vous pouvez acquérir la Nintendo Switch 2 à seulement 399,99€, contre 469,99€ habituellement. Bien entendu, il s’agit du tarif auquel est actuellement affiché la version contenant uniquement la console et le matériel nécessaire pour en profiter, à savoir sa station d’accueil, ses câbles pour la brancher à votre téléviseur et la recharger, ainsi qu’une paire de manettes Joy-Con 2. Autrement dit, aucun jeu n’est fourni avec.

Rassurez-vous, si ce sont les packs réunissant la machine avec au moins un titre qui vous intéressent, des promotions très intéressantes sont également proposées chez Amazon. Par exemple, la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World est à 434,99€, au lieu de 509,99€, le bundle Légendes Pokémon Z-A est à environ 450€, au lieu de 540€, et, quitte à vouloir vous offrir la totale, la console japonaise avec les deux jeux mentionnés précédemment sont disponibles aux alentours des 485€, au lieu de 580€.

Profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler que, outre le fait qu’elle est plus récente, la Nintendo Switch 2 est surtout une plateforme plus performante et de meilleure qualité que la Switch première de nom. De plus, elle est rétrocompatible avec la quasi-totalité du catalogue de cette dernière, à de très rares exceptions près. Enfin, elle permet de pouvoir jouer à d’autres productions exclusives qui valent le détour, à l’image de l’excellent Donkey Kong Bananza et du phénomène mondial Pokémon Pokopia.