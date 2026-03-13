Enorme ! La Nintendo Switch 2 est disponible dès maintenant à moins de 400€ chez Amazon
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Rédigé par PikaDocMaster78/PikaDoc42
Commercialisé depuis un peu moins d’un an dans le monde entier, la Nintendo Switch 2 a rencontré un réel succès auprès du public dès sa sortie, au point de franchir la barre des 17 millions de ventes en février dernier. Cependant, tout le monde ne s’est pas encore résolu à l’acheter, la faute notamment à un tarif de lancement jugé un peu trop élevé pour une partie des joueurs et des joueuses. Bonne nouvelle pour eux et elles, pour la première fois, la console japonaise est disponible dès maintenant à son prix le plus bas, puisqu’elle est accessible à moins de 400€. Mais ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de cette grosse promotion car elle risque de ne pas durer très longtemps !
Où trouver la Nintendo Switch 2 à son meilleur prix ?
C’est chez le revendeur américain Amazon que vous pouvez acquérir la Nintendo Switch 2 à seulement 399,99€, contre 469,99€ habituellement. Bien entendu, il s’agit du tarif auquel est actuellement affiché la version contenant uniquement la console et le matériel nécessaire pour en profiter, à savoir sa station d’accueil, ses câbles pour la brancher à votre téléviseur et la recharger, ainsi qu’une paire de manettes Joy-Con 2. Autrement dit, aucun jeu n’est fourni avec.
Rassurez-vous, si ce sont les packs réunissant la machine avec au moins un titre qui vous intéressent, des promotions très intéressantes sont également proposées chez Amazon. Par exemple, la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World est à 434,99€, au lieu de 509,99€, le bundle Légendes Pokémon Z-A est à environ 450€, au lieu de 540€, et, quitte à vouloir vous offrir la totale, la console japonaise avec les deux jeux mentionnés précédemment sont disponibles aux alentours des 485€, au lieu de 580€.
Profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler que, outre le fait qu’elle est plus récente, la Nintendo Switch 2 est surtout une plateforme plus performante et de meilleure qualité que la Switch première de nom. De plus, elle est rétrocompatible avec la quasi-totalité du catalogue de cette dernière, à de très rares exceptions près. Enfin, elle permet de pouvoir jouer à d’autres productions exclusives qui valent le détour, à l’image de l’excellent Donkey Kong Bananza et du phénomène mondial Pokémon Pokopia.
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Date de sortie : 05/06/2025