Enorme ! La Nintendo Switch 2 est disponible dès maintenant à moins de 400€ chez Amazon

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Commercialisé depuis un peu moins d’un an dans le monde entier, la Nintendo Switch 2 a rencontré un réel succès auprès du public dès sa sortie, au point de franchir la barre des 17 millions de ventes en février dernier. Cependant, tout le monde ne s’est pas encore résolu à l’acheter, la faute notamment à un tarif de lancement jugé un peu trop élevé pour une partie des joueurs et des joueuses. Bonne nouvelle pour eux et elles, pour la première fois, la console japonaise est disponible dès maintenant à son prix le plus bas, puisqu’elle est accessible à moins de 400€. Mais ne tardez pas trop si vous souhaitez profiter de cette grosse promotion car elle risque de ne pas durer très longtemps !

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Jaquette de Mario Kart World
Mario Kart World
switch 2

Date de sortie : 05/06/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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