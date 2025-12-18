Comment débloquer la quête secondaire pour obtenir les Méga-Raichu X et Y

Il est possible que vous puissiez pas avoir accès à la quête si vous n’avez pas remplie ces prérequis.

Les quêtes secondaires du jeu de base

Avant de pouvoir accéder aux Méga-Raichu, vous devrez impérativement compléter deux quêtes secondaires d’échange à Illumis :

Mission secondaire 002 : « Je veux utiliser ma pierre d’évolution ! ». Il s’agit d’une mission disponible relativement tôt dans l’aventure. L’objectif est d’échanger un Pikachu contre un Scarhino. Cette quête est indispensable pour débloquer la suite du scénario menant aux Méga-Raichu.

Mission secondaire 108 : « Raichu d'Alola ! ». L'objectif est d'échanger un Raichu local contre un Raichu d'Alola.

Cette mission introduit directement le lien avec les formes alternatives de Raichu. Ces deux quêtes doivent donc être terminées pour que la mission liée aux Méga-Raichu apparaisse plus tard.

Débloquer les failles 2 étoiles

Une fois les deux quêtes d’échange terminées, il vous faudra progresser dans le DLC Méga Dimension jusqu’à débloquer l’accès aux Failles de rang 2 étoiles. Ces failles sont essentielles, car la quête menant aux Méga-Gemmes de Raichu n’apparaît que dans ce type d’incursion. Avant de pouvoir accéder librement aux failles avancées, vous devrez compléter votre première Faille de Méga-Évolution, en térrassant Méga-Absol Z Ferox.

Une fois les Failles 2 étoiles disponibles, ouvrez votre carte et recherchez une faille se trouvant dans la gallérie marchande au-dessus de la Zone 4. Il s’agit obligatoirement d’une incursion dimensionnelle à Illumis, contenant une quête secondaire unique. Lancer la mission secondaire n°139 : « Un duo Impromp-Chu ».

À l’intérieur de la faille repérez les deux PNJ impliqués dans les précédentes quêtes. Elles sont accompagnées de deux Raichu, ce qui les rend faciles à identifier. Parlez-leur pour déclencher la mission secondaire. Vous devez ainsi affronter deux Raichu déjà Méga-Évolués

Le combat est plus technique que difficile, mais attention aux attaques électriques rapides. Un Zygarde ou un autre Pokémon Roche/Sol peut faire l’affaire. Une fois le combat remporté, vous obtiendrez :

Raichunite X

Raichunite Y

Dès que vous possédez ces Méga-Gemmes, équipez Raichunite X ou Raichunite Y sur un Raichu La Méga-Évolution correspondante sera disponible en combat. Vous pouvez désormais choisir la Méga-Évolution la plus adaptée à votre stratégie, selon votre composition d’équipe et votre style de jeu.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.