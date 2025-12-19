Comment débloquer la mission 175 Un Amour de Chacripan

La mission Romance avec Purrloin devient disponible après avoir avancé suffisamment dans le scénario du DLC Méga Dimension. La quête se trouve au nord-est d’Illumis juste en face du Café Clap. Parlez à Eugêne près du Chacripan. Afin de courtiser sa belle fan du Pokémon char, il vous demandera de répondre à quelques questions sur ce Pokémon, et c’est ici qu’il faudra choisir les bonnes réponses pour réussir la mission du premier coup.

Pour compléter la mission sans erreur et obtenir la récompense rapidement, voici les réponses exactes à sélectionner lors du dialogue :

« Vous savez de quel Pokémon il s’agit, n’est-ce pas ? » : Le Pokémon Scélérat !

« Et vous savez pourquoi ces Pokémon aiment nous voler des objets ? » : C’est juste pour s’amuser !

« Quelle capacité croit-on à TORT qu’ils peuvent apprendre ? » : Tricherie !

Si vous répondez mal à une seule question, vous devrez relancer la mission depuis le début, donc prenez bien votre temps pour sélectionner les bonnes réponses.

Une fois les bonnes réponses données et la mission terminée, vous recevrez :

2 200 Pokédollars

CT51 – Bluff

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.