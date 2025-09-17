Où prendre toutes les photos à Rome ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Où prendre toutes les photos à Rome ?

Vatican

Casina di Pio IV

Après avoir parlé au père Ricci non-loin de la Fontaine de la Confession, suivez Pio, le perroquet, en grimpant tout en haut de l’échafaudage installé près de la Caserne des Chemises noires. Une fois en haut et à proximité de la Tour des Vents, vous pourrez prendre en photo la Casina di Pio IV.

Villa Pia

Fresque de la carte de Méditerranée + Les saintes expéditions + Ville d’Antioche

Explorez tranquillement le rez-de-chaussée de la villa Pia pour pouvoir prendre ces trois clichés qui sont tous utiles pour accéder à la Chambre secrète des lieux.

Chambre secrète

Armure de Croisé

Explorez la chambre secrète située sous la villa Pia pour photographier l’Armure de Croisé.

Mur étrange

Le « Mur étrange » se trouve dans la même pièce que celle accueillant l’Armure de Croisé. Cependant, cette photo ne peut être obtenue qu’après avoir interagi avec le Casque de Croisé.

Zone sous la chambre secrète

Fontaine du serpent aquatique

Explorez la zone située sous la chambre secrète de la villa Pia pour photographier la Fontaine du serpent aquatique. Il s’agit du premier cliché à prendre dans le but de résoudre l’énigme du Serpent.

Tombe de Junia

Statue de Junia

La Statue de Junia est à prendre en photo au cours de l’exploration de la tombe de la géante.

Tibre

Château Saint-Ange

Après avoir quitté la Tombe de Junia, vous arriverez sur les rives du Tibre. Avancez un peu et vous pourrez photographier le Château Saint-Ange avec votre appareil.

Entrée des égouts

Remontez le Tibre avec votre bateau et, juste avant de pénétrer à l’intérieur de la Cloaca Maxima, vous aurez l’occasion de photographier l’Entrée des égouts.

Via Giulia

Palais Ricci

Après être sorti de la Cloaca Maxima, vous arriverez dans la zone de la Via Giulia. Avancez un peu dans la rue principale pour photographier le Palais Ricci.

Porte dérobée du Palais Ricci

Dirigez-vous vers les petites rues menant à l’arrière du Palais Ricci pour localiser un échafaudage. Montez tout en haut de celui-ci et vous pourrez prendre en photo la Porte dérobée du Palais Ricci.

Cour du Palais Ricci + Bibliothèque du père Ricci + Buste de Néron

Ces trois clichés sont à prendre en explorant le Palais Ricci.

Cloaca Maxima

Pio le perroquet

Après avoir retrouvé le père Ricci dans sa cave située sous le Palais Ricci, vous aurez l’opportunité de photographier Pio, le perroquet.

Peinture de taureau + Inscription sur une flamme ancestrale

Après avoir retrouvé le père Ricci dans sa cave située sous le Palais Ricci, explorez les nouvelles zones de la Cloaca Maxima désormais accessibles pour avoir ces photos.

Trou dangereux

Vous pourrez prendre ce cliché en arpentant la zone de la salle de pompage gardée par les Chemises noires qui se trouve au nord-est de la Cloaca Maxima.

Architecture intrigante + Inscription sur le taureau

Ces photos sont à prendre en explorant la Cloaca Maxima, après avoir passé la zone de la salle de pompage mais avant de se confronter à l’énigme de l’Autel du gladiateur.

Inscription mystérieuse + Arbre

Ces clichés peuvent être acquis en arpentant la Cloaca Maxima, après avoir résolu l’énigme de l’Autel du gladiateur mais avant de faire face à celle de la Tombe de Gibborim. Notez que l’Arbre est également le lieu où se trouve une Pomme d’or.

Chat d’égout

Pour atteindre le Chat d’égout à prendre en photo, explorez la partie ouest de la Cloaca Maxima (voir images ci-dessous), celle qui est normalement accessible juste après avoir remonté le Tibre avec le bateau. Trouvez ensuite un moyen d’atteindre le 1er étage de la zone, puis, utilisez votre fouet pour rejoindre le passage à peine visible où se cache l’animal.

Autel du gladiateur

Statue de la fontaine

Explorez la zone de l’Autel du gladiateur pour mettre la main sur cette photo.

Gladiateur sans tête + Gladiateur du sanglier + Gladiateur du lion + Gladiateur des ours + Gladiateur des tigres + L’empereur Néron

Ces clichés sont tous à prendre dans la salle et le cadre de l’énigme de l’Autel du gladiateur.

Tombe de Gibborim

Le Croisé sans nom + Fresque de croix de Jérusalem + Mains de la foi + Fresque de bouclier + Anneau aux emblèmes + Fresque d’épée + Fresque de la trinité

Ces photos sont toutes à prendre afin de résoudre l’énigme de la Tombe de Gibborim.

Mithraeum

Mithra tuant le taureau + Naissance de Mithra dans la pierre

Explorez la zone du Mithraeum pour photographier ces deux clichés.

La porte du monstre

La porte du monstre se trouve dans la salle accueillant l’énigme « La Porte du Monstre » qui est située au niveau du Mithraeum inférieur.

