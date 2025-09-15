Où trouver une Pomme d’or à Rome ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Où trouver une Pomme d’or à Rome ?

Les différents niveaux d’Indiana Jones et le Cercle Ancien sont susceptibles de dissimuler des petits secrets ici et là. Et si la plupart sont référencés en tant que collectibles (notes de journal, photos à prendre, artefacts à récupérer…) et/ou liés à des trophées/succès spécifiques, il en existe quelques-uns qui ne le sont pas, ce qui les rend forcément plus difficiles à dénicher. Cependant, dans le cas de la Pomme d’or, c’est bien plus simple qu’il n’y parait.

En effet, pour obtenir cet objet, il vous suffit de fouiller un peu la zone de jeu accueillant un « Arbre » à photographier. Pour cela, rendez-vous au nord des égouts de la Cloaca Maxima, après avoir résolu l’énigme de l’Autel du gladiateur et avant de vous frotter à celle de la Tombe de Gibborim. En regardant au sol, vous devriez pouvoir acquérir cette Pomme d’or sans aucun problème.

