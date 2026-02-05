Bethesda fait le plein de dates pour ses portages Switch 2 avec Indiana Jones, Fallout 4 et Oblivion Remastered

L’année de Bethesda sur Switch 2

Le premier portage d’un jeu Bethesda qui arrivera sur Switch 2 est donc Fallout 4: Anniversary Edition, qui comporte plus d’une centaine d’éléments du Creation Club du jeu ainsi que toutes les extensions. Ce portage est maintenant prévu pour le 24 février prochain, et il faut reconnaître que le timing est assez idéal si vous découvrez la licence (ou ce jeu en particulier) grâce à la série Amazon, dont la saison 2 vient tout juste de s’achever.

On enchaîne ensuite sur la version Switch d’Indiana Jones et Le Cercle Ancien, dont le portage a été annoncé il y a un petit moment maintenant. Pour les besoins de cette version, Bethesda n’a visiblement pas fait trop de compromis, et on retrouvera tout le charme de cette aventure sur Switch 2 en portable. Il faudra juste patienter jusqu’au 12 mai prochain pour mettre la main dessus.

Et enfin, Bethesda avait une dernière annonce en réserve, qui, cette fois-ci, n’avait pas été trop divulguée en avance. Il prévoit de sortir The Elder Scrolls IV: Oblivion sur la dernière console de Nintendo, plus d’un an après la sortie des versions PC, PS5 et Xbox Series. Là encore, on retrouvera tout le contenu précédemment disponible, avec toutes les actensions. Seul hic, pas de date précise pour le moment, Bethesda nous prévenant simplement que ce portage arrivera dans le courant de l’année sur Switch 2.