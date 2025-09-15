Comment résoudre l’énigme « La Porte du monstre » (L’Ordre des Géants) ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme « La Porte du monstre » (L’Ordre des Géants) ?

« La Porte du monstre » est l’ultime énigme à résoudre dans le cadre de la campagne du DLC L’Ordre des Géants. Pour la localiser, rendez-vous dans la zone du mithraeum inférieur, dans la grande salle où se sont réunis plusieurs adeptes du culte de Mithra. Lorsque vous les aurez tous neutralisés, prenez en photo « La porte du monstre » et explorez les alentours pour récupérer le Cylindre et la Note de journal « Notes sur une fresque ».

Puis, remarquez la présence de 5 Tablettes posées sur des coussins. Utilisez-les pour compléter la fresque de la Porte du monstre (c’est un puzzle vraiment très simple à terminer). Lorsque toutes les pièces seront à leur place, vous débloquerez l’accès à un emplacement secret en bas à gauche de celle-ci. Prenez le rouage qui s’y trouve et allez le fixer sur son socle, là où vous avez acquis le Cylindre un peu plus tôt.

Ensuite, prenez à nouveau le temps d’observer la salle plus en détails. Celle-ci accueille quatre piliers, tous marqués d’un seul animal (Serpent, Cheval, Corbeau et Scorpion) mais de quatre symboles différents. Concrètement, il va falloir associer chaque animal à un symbole spécifique afin d’ouvrir la Porte du monstre. Cependant, pour savoir lequel, il faut se servir intelligemment des informations partagées par la fresque qui, outre une roue avec des animaux (en rouge) et une autre avec des symboles (en noir), se dote d’une particularité supplémentaire : des chiffres romains, chacun d’eux étant lié à un animal unique (II pour le Serpent, III pour le Cheval, V pour le Corbeau, et VI pour le Scorpion).

Retournez maintenant au niveau du mécanisme avec le rouage et servez-vous du Cylindre en votre possession pour faire pivoter sa petite roue, jusqu’à ce qu’un chiffre romain qui vous intéresse (le II par exemple) finisse par être pointé clairement par sa flèche de pierre. Pendant la procédure, vous verrez que les roues des animaux et des symboles de la fresque bougent en parallèle. Lorsque le II sera au niveau souhaité, rapprochez-vous de la Porte du monstre, mémorisez le symbole qui est désormais lié au Serpent dans notre cas, et allez valider cette association par l’intermédiaire de son pilier.

Vous l’aurez compris, il ne vous reste alors plus qu’à procéder de la même manière pour les trois autres animaux et piliers de la zone. Quand ce sera fait, placez le Cylindre au centre de la fresque et la Porte du monstre s’ouvrira.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.