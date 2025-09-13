Comment résoudre l’énigme « La Tombe de Gibborim » (L’Ordre des Géants) ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre l’énigme « La Tombe de Gibborim » (L’Ordre des Géants) ?

En explorant les égouts de la Cloaca Maxima, uniquement après avoir résolu l’énigme de l’Autel du Gladiateur, vous finirez par être confrontés à celle de la Tombe de Gibborim. Dans un premier temps, prenez en photo « Le Croisé sans nom » et explorez la zone jusqu’à localiser le Sceptre à croix.

Epreuve de la Croix

Prenez-le et placez-le sur son socle situé au pied d’un mur orné d’une croix. En faisant ça, vous accèderez et pourrez photographier la « Fresque de croix de Jérusalem ». Celle-ci raconte le début de l’histoire de Gibborim et vous devrez la reconstituer avec le Sceptre à croix.

Pour cela, arpentez lentement la salle où vous vous trouvez. Vous verrez qu’il y a pas mal de mécanismes ornés de symboles, dont certains avec une croix tout près de la tombe de Gibborim, ainsi que l’équivalent d’une boussole gravée au sol. Avec toutes ces informations en votre possession, vous pouvez désormais résoudre cette 1ère partie du puzzle de la façon suivante :

Faites pivoter le socle d’Halygast marqué d’un bateau, afin d’orienter le symbole de la croix vers l’est ;

Puis, faites de même avec celui d’Aethopolis, symbolisé d’une ville et situé juste en-dessous, pour diriger sa croix vers l’ouest.

Un script se déclenchera, vous empêchant de pouvoir réutiliser le Sceptre à croix mais libérant l’accès à une nouvelle salle à proximité. Rendez-vous là-bas.

Epreuve du Bouclier

Dès que vous serez entrés, prenez en photo les « Mains de la foi » et identifiez un levier devant vous. Tirez-le pour lancer le prochain défi à relever. Ici, vous devez faire pivoter d’un demi-tour trois mécanismes, ceci dans l’optique de reconstituer la fleur de lys présente sur chaque bouclier tenu par les trois statues de croisés de la pièce. Accomplissez cette tâche, tout en vous méfiant des flammes qui sortiront périodiquement du sol pour tenter d’infliger des dégâts à Indy (attention, le cycle change à chaque fois qu’une fleur de lys est reconstituée !). Lorsque vous aurez réussi, vous pourrez récupérer le Sceptre à bouclier.

Prenez-le et placez-le sur son emplacement situé au pied d’un mur orné d’un bouclier, dans la salle principale. Vous l’aurez probablement compris, après avoir photographié la « Fresque de bouclier », vous devez reconstituer la suite du récit de Gibborim. Localisez les mécanismes avec un bouclier et servez-vous du sceptre en votre possession comme ceci :

Faites pivoter le socle de Nakhla, afin d’orienter le bouclier vers l’est ;

Puis, faites de même avec celui du château d’Horus, pour diriger son symbole vers le sud.

Comme précédemment, un script similaire se déclenchera, vous débloquant l’accès à une seconde pièce annexe.

Epreuve de l’Epée

Quand vous serez à l’intérieur, prenez en photo « L’Anneau aux emblèmes » et, avant d’aller plus loin, récupérez le Sceptre à Epée pour le mettre dans son emplacement, dans la zone principale. En effet, bien qu’il libère la « Fresque d’épée » (à photographier !) concluant la saga de Gibborim, il n’est pas nécessaire de terminer chaque épreuve dans un ordre chronologique pour résoudre l’énigme de sa tombe. Par conséquent, autant reconstituer cette partie de l’histoire tout de suite. Pour y parvenir, il suffit de procéder ainsi :

Faites pivoter le mécanisme d’Al-Mansur, afin d’orienter l’épée vers l’ouest ;

Puis, faites pareil avec celui des ruines situées juste en-dessous, pour diriger son symbole vers l’est ;

Enfin, faites la même chose avec celui du champ de bataille placé à la « jonction des rivières », afin que l’épée pointe vers le nord.

Epreuve de la trinité

Avant de tirer sur le levier qui s’y trouve, prenez le temps d’explorer les environs. Vous obtiendrez la Note de journal « Note du squelette », et identifierez trois gravures sur les murs (avec des chiffres romains et des dorures en or), ainsi que des symboles gravés tout autour de l’Anneau aux emblèmes que vous avez déjà pris en photo.

Le but ici est d’actionner le mécanisme associé à quatre de ces symboles dans le bon ordre, à savoir celui indiqué par les fameuses gravures. Dans la cas contraire, Indy finira complètement grillé. La bonne combinaison est la suivante : Clés – Bouclier – Pomme – Serpent. Lorsque vous serez prêts, lancez le défi et, en le relevant haut la main, vous acquerrez le Sceptre de la Trinité.

De retour dans la zone principale, placez-le sur son socle pour dévoiler la « Fresque de la trinité » (à photographier !) dont il faut, là encore, reconstituer l’épopée. Pour cela, il faut :

Faire pivoter le mécanisme de château Malum, en orientant la trinité vers le nord ;

Puis, faire de même avec celui de « la flèche gardienne » bleue située tout à gauche, afin de diriger le symbole vers l’est ;

Enfin, faire la même chose avec celui du « sanctuaire » situé au-dessus de celui de la « citadelle », pour que la trinité pointe vers le sud.

Ceci étant fait, notez que le plus difficile est désormais derrière vous.

L’épée de Gibborim

Les quatre épreuves étant terminées, la tombe s’ouvre pour vous laisser accéder à l’épée de Gibborim. Prenez-la, attendez quelques instants, le temps que la statue du Croisé sans nom descende, et « poignardez son cœur » avec son arme. Vous récupèrerez le Morceau de cylindre qu’il tient dans sa main gauche, mettant ainsi un terme à cette énigme.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.