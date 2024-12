Guide Indiana Jones et le Cercle Ancien

Vous trouverez ici nos divers guides, soluces et astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien. Notez que cette partie sera mise à jour régulièrement donc n’hésitez surtout pas revenir la consulter dans les jours et semaines à venir.

Collectibles

A suivre…

Enigmes

A suivre…

Trophées/Succès

FAQ Indiana Jones et le Cercle Ancien

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées au titre. Si vous avez une ou plusieurs questions en tête qui est/sont absente(s) ici, n’hésitez pas à la/les poser en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation d’Indiana Jones et le Cercle Ancien

Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu action-aventure développé par MachineGames, studio suédois derrière la franchise Wolfenstein, et édité par Bethesda, éditeur américain à qui l’on doit notamment les licences Fallout, The Elder Scrolls et Starfield. Se déroulant entre les événements des films Les Aventuriers de l’Arche perdue (1981) et La Dernière croisade (1989), il nous invite à suivre le célèbre archéologue dans un périple inédit et original en 1937. Aux côtés de divers alliés tels que son fidèle ami historien Marcus Brody et de la journaliste d’investigation italienne Gina Lombardi, celui-ci l’amènera à percer les mystères entourant la légende du Cercle Ancien, tout en affrontant une horde de nazis dirigés par Emerick Voss et Viktor Gantz.

Concernant l’expérience de jeu, elle est essentiellement en vue à la 1ère personne et s’axe principalement autour de phases d’infiltration, de combats, d’exploration et d’énigmes en tous genres. Fouet, revolver, usage de nos poings, briquet, journal de bord, appareil photo… de nombreux objets, outils et autres éléments sont utiles pour progresser à travers les différents niveaux semi-ouverts imaginés par les développeurs. Notez d’ailleurs que ces derniers nous font voyager à travers le globe, de la cité du Vatican aux pyramides d’Egypte, en passant par les massifs enneigés de l’Himalaya et les temples oubliés de Sukhothaï en Asie du Sud-Est.

Faut-il avoir vu les films pour profiter du titre ?

Malgré le fait que son scénario se déroule entre les événements du 1er et du 3ème film de la saga, il n’est pas indispensable d’avoir vu tous les longs-métrages, ou même la première trilogie, pour profiter d’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Cependant, vous risquez forcément de passer à côté de certaines références et clins d’œil en conséquence, d’autant plus que cette adaptation se veut extrêmement fidèle à l’univers de la saga.

Différents modes de difficulté sont-ils présents en jeu ?

Oui, plusieurs modes de difficulté et options de confort sont disponibles dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, ceci dans le but de cibler le plus large public possible.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

S’agissant de la plus grosse et longue production jamais réalisée par MachineGames, la durée de vie d’Indiana Jones et le Cercle Ancien est supérieure à celles des titres de la série Wolfenstein. Comptez environ 15 heures pour finir le jeu en ligne droite, 25 heures pour terminer la campagne avec toutes ses quêtes annexes, et pas moins de 40 heures si votre objectif est d’aller chercher le 100%. Autre information intéressante, près de 4 heures de cinématiques nous accompagnent tout au long de la partie.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Voici les configurations requises pour faire tourner Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PC :

Configuration minimale (1080p/60 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) ou Intel ARC A580

: NVIDIA RTX 2060 Super (8 Go) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go) ou Intel ARC A580 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration recommandée (1440p/60 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-12700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 7700 (3,8 GHz)

: Intel Core i7-12700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 7700 (3,8 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 Ti (12 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go)

: NVIDIA RTX 3080 Ti (12 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go) Mémoire vive : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration Ultra (4K/60 fps – Ray-tracing désactivé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-13900K (3,0 GHz) ou AMD Ryzen 7 7900X (4,7 GHz)

: Intel Core i7-13900K (3,0 GHz) ou AMD Ryzen 7 7900X (4,7 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XT (20 Go)

: NVIDIA RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XT (20 Go) Mémoire vive : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration minimale (1080p/60 fps – Ray-tracing activé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz)

: Intel Core i7-10700K (3,8 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3,6 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 (12 Go)

: NVIDIA RTX 4070 (12 Go) Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration recommandée (1440p/60 fps – Ray-tracing activé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-12700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 7700 (3,8 GHz)

: Intel Core i7-12700K (3,6 GHz) ou AMD Ryzen 7 7700 (3,8 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 (16 Go)

: NVIDIA RTX 4080 (16 Go) Mémoire vive : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Configuration Ultra (4K/60 fps – Ray-tracing activé)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-13900K (3,0 GHz) ou AMD Ryzen 7 7900X (4,7 GHz)

: Intel Core i7-13900K (3,0 GHz) ou AMD Ryzen 7 7900X (4,7 GHz) Carte graphique : NVIDIA RTX 4090 (24 Go)

: NVIDIA RTX 4090 (24 Go) Mémoire vive : 32 Go de RAM

: 32 Go de RAM Espace disque : 120 Go d’espace disque SSD disponible au lancement

Quelles sont les différentes éditions physiques et numériques du jeu ?

Indiana Jones et le Cercle Ancien est commercialisé en trois éditions physiques et/ou numériques différentes sur PC et Xbox Series au lancement : Standard, Premium et Collector. Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir à leurs sujets :

Edition Standard (Physique et Numérique) – 79,99€

Le jeu de base

Le pack La Dernière Croisade (bonus de précommande)

Edition Premium (Physique et Numérique) – 109,99€

Le jeu de base

3 jours d’accès anticipé

Un accès au DLC narratif L’Ordre des Géants

Un artbook numérique

La tenue du Temple maudit

Le pack La Dernière Croisade (bonus de précommande)

Edition Collector (Physique uniquement) – 199,99€

Le jeu de base en version numérique (code Premium)

3 jours d’accès anticipé

Un accès au DLC narratif L’Ordre des Géants

Un artbook numérique

La tenue du Temple maudit

Un globe Cercle Ancien de 28 cm à compartiment caché

Une réplique de la relique Faiseur du tout

Un nouveau Journal d’aventure

Un steelbook géant

Le pack La Dernière Croisade (bonus de précommande)

Où acheter Indiana Jones et le Cercle Ancien au meilleur prix ?

