Comment accéder à la Chambre secrète de la villa Pia ? (L’Ordre des Géants) – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment accéder à la Chambre secrète de la villa Pia ? (L’Ordre des Géants)

Au début du DLC L’Ordre des Géants, l’un des premiers objectifs à atteindre, après avoir infiltré la villa Pia, est de parvenir à accéder à la Chambre secrète des lieux. Pour cela, restez au rez-de-chaussée et photographiez la « Fresque de la carte de Méditerranée ». Puis, approchez-vous davantage de celle-ci pour prendre deux autres photos : « Les saintes expéditions » et « Ville d’Antioche ». Indy vous fera alors remarquer que quelque chose cloche avec la fresque.

Interagissez ensuite avec « Les saintes expéditions », afin de révéler une cache abritant une Figurine du pape et une Figurine du Croisé. Sur la carte dépeinte par la fresque, placez la première figurine sur le seul emplacement disponible en Italie et la seconde sur celui d’Antioche. La porte dissimulant l’accès à la fameuse Chambre secrète s’ouvrira alors, vous permettant ainsi de poursuivre votre périple.

N’hésitez pas à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Indiana Jones et le Cercle Ancien en passant notamment par notre Guide complet.