Indiana Jones et le Cercle Ancien se met à jour avec un nouveau costume et le New Game+

Indy sort la chemise

Pour cette mise à jour spéciale d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames annonce d’abord l’intégration du mode New Game+, qui vous permettra de recommencer une partie en conservant tous les collectibles déjà récupérés.

Plutôt pratique, d’autant plus que cela vous donnera une raison de rejouer pour découvrir le nouveau costume d’Indy, qui fait tomber la veste en cuir pour ne laisser apparaitre que sa chemise iconique. Et MachineGames promet d’ailleurs que d’autres costumes arriveront plus tard via d’autres mises à jour. Et ce n’est pas tout, puisque cette update va aussi vous permettre de choisir plus librement le doublage des voix et la traduction de tous les textes, pour y afficher n’importe quelle combinaison.

Cette mise à jour sera disponible en jeu dès le 10 octobre, soit demain, sur toutes les plateformes où le jeu est déjà sorti. Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Il arrivera plus tard sur Switch 2. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.