Indiana Jones et le Cercle Ancien se met à jour avec un nouveau costume et le New Game+
Rédigé par Jordan
Cela fait maintenant quinze ans que MachineGames développe des jeux dans lesquels on s’en va cogner quelques nazis avec grand plaisir. Le studio fête en ce moment son quinzième anniversaire, et pour célébrer cela, il compte bien faire quelques cadeaux aux personnes qui jouent encore à Indiana Jones et le Cercle Ancien. Des mises à jour sont toujours prévues pour le jeu, dont celle qui arrivera cette semaine, et qui ajoute une fonctionnalité très demandée de la part de la communauté.
Indy sort la chemise
Pour cette mise à jour spéciale d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, MachineGames annonce d’abord l’intégration du mode New Game+, qui vous permettra de recommencer une partie en conservant tous les collectibles déjà récupérés.
Plutôt pratique, d’autant plus que cela vous donnera une raison de rejouer pour découvrir le nouveau costume d’Indy, qui fait tomber la veste en cuir pour ne laisser apparaitre que sa chemise iconique. Et MachineGames promet d’ailleurs que d’autres costumes arriveront plus tard via d’autres mises à jour. Et ce n’est pas tout, puisque cette update va aussi vous permettre de choisir plus librement le doublage des voix et la traduction de tous les textes, pour y afficher n’importe quelle combinaison.
Cette mise à jour sera disponible en jeu dès le 10 octobre, soit demain, sur toutes les plateformes où le jeu est déjà sorti. Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Il arrivera plus tard sur Switch 2. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.
Date de sortie : 09/12/2024